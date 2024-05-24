Писатель из Англии чувствует себя казахстанцем

Общество
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Дина Устиненко

Кристофер Трикетт проживает в Казахстане 15 лет, хотя изначально срок его контракта был рассчитан на год

фото из личного архива

Даже сам себе репетитор, писатель и педагог из Англии не может объяснить, почему возникла такая любовь к нашей стране. Но в Казахстане он словно заземлился и почувствовал себя дома.

За это время Кристофер успел выучить казахский язык, усовершенствовать русский, обрести настоящих друзей, открыть мини-школу, обзавестись небольшой квартирой, научиться игре на домбре и написать сборник рассказов для детей на английском языке, главным персонажем в котором выступает мальчик-батыр по имени Айбат.

Крис Трикетт – полиглот, свободно говорит на семи языках. Причем учит их легко, вполне может себе «позволить» перед путешествием в другую страну за пару месяцев освоить местный язык и вполне себе сносно объясняться. А для того чтобы освоить разговорный казахский, ему потребовалось всего три недели.

Акцент у Кристофера просто очаровательный, придающий некую изюминку его казахской речи. С первых минут общения поражает широта лексикона и знание специфических словарных оборотов. Изучать казахский язык в Казахстане, по словам Кристофера, очень комфортно. Так как люди здесь в большинстве своем говорят на нескольких языках и всегда можно вставить недостающее слово из русского или английского – и тебя поймут. Очень лояльно относятся к допускаемым ошибкам и просто приходят в восторг, когда слышат казахскую речь из уст иностранца.

– Изначально учил казахский, чтобы показать, какой у меня в этом деле талант, хотелось немного похвастаться, – комментирует педагог. – А когда начал регулярно говорить на нем, заметил, что получаю колоссальное удовольствие. Я полюбил язык и стал изучать его более глубоко. Это так прекрасно, когда вы говорите на нескольких языках. Это очень развивает мозг, интеллект, память, улучшает когнитивные способности и формирует нейронные связи. Мне кажется, именно поэтому у вас такие душевные люди. Каждый человек здесь может говорить, как ему удобно, и его поймут! Это очень круто! Очень важно постоян­но использовать изученный однажды язык, иначе есть риск забыть. Например, французский – мой второй язык, но я его практически забыл, так как не использую. Объясниться, конечно, смогу, но уже понятнее и качественнее сделаю это на казахском.

В послужном списке Трикетта есть даже грузинский язык, который он начал изучать, делая себе вызов, так как был наслышан о трудностях в его освоении. На деле оказалось, что это совсем не так, и грузинский только кажется сложным, а если разобраться, то освоить его очень просто. Самым трудным в изучении для него был русский. И как говорит сам Кристофер, это прекрасно, что в Казахстане почти каждый знает, помимо родного, и такой сложный язык, как русский.

Написание книги, со слов автора, – это дань уважения Казахстану и его народу.

– Идею вынашивал много лет, кое-какой опыт имелся, ранее публиковал статьи на сайте для путешест­венников. Но о художественной литературе, конечно, не задумывался. История о мальчике Айбате возникла случайно: через нее хотелось помочь казахстанским детям изучать английский язык. Сначала думал назвать главного героя Бауыржаном, так как в моем окружении очень много людей с таким именем. Но в итоге маленького батыра назвал Айбат.

Главный персонаж – мальчик-англичанин, но с казахским именем, разгадку этому сюжету Крис предлагает узнать в конце книги. Вдохновение для материала черпал в уютной алматинской кофейне, наблюдая за людьми, писал там же, а уже в офисе вносил правки. Издание состоит из трех томов, каждый из них рассчитан на определенный уровень владения языком: начинающий, продолжающий, свободный. Иллюстрации к произведению заслуживают отдельной похвалы, сам Крис считает их такой же важной частью книги, как и сам текст. Их наполнила душой и смыслом его ученица – Аружан Муратбекова.

– Я очень полюбил Казахстан. Жить здесь – это мой осознанный выбор. И с каждым годом я все больше убеждаюсь в его правильности. Нисколько не идеализирую: проблем в Казахстане, как и в любой другой стране, хватает, но плюсы однозначно перевешивают. Мне импонируют казахстанские ценности: семья, традиции, искреннее гостеприимство. Казахский народ очень душевный. Мне сначала не совсем верилось в эту открытость и готовность помочь, выслушать. Со временем я понял – подвоха нет, все так и есть. А когда меня спрашивают про минусы, я смеюсь, закатываю глаза и говорю: светофоры! Такого количества светофоров по дороге из дома на работу у меня не было никогда. Но пусть это остается моей самой серьезной проб­лемой здесь.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык #Кристофер Трикетт

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