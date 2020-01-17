​Пища для ума

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Зауре Джунусбекова, руководитель отдела обслуживания читателей Туркестанской областной универсальной научной библиотеки им. А. Пушкина

«Слова назидания» Абая впервые я открыла для себя в двадцатилетнем возрасте. Этот шедевр сразу стал для меня настольной книгой, поскольку является лучшей пищей для разума.

Считаю, что мне в какой-то степени повезло, ведь я познакомилась со «Словами назидания» в переводе Саитжана Санбаева – с одним из лучших вариантов, на мой взгляд. В 2003 году, в Год Казах­стана в России, в Москве издательство «Русская книга» выпустило немало произведений казахских писателей, в том числе и сборник Абая. В нем собраны также очень хорошие переводы, включая и прижизненные. Этот сборник я и использовала, когда выбирала для себя произведение Абая для участия в челлендже #Абай175.

Наша библиотека, в которой работаю вот уже четверть века, приняв прошлым летом эстафету от Национальной академической библиотеки РК, прочитала большое количество произведений казахского гения. Я читала стих Абая «Если смолоду честь не терял…», переведенный на русский язык поэтом Евгением Курдаковым в 1892 году еще при жизни Великого Абая. Он повествует о том, что дос­тоинство человека определяется тем, каким путем он идет к цели, а не тем, достигает ли он ее.

Год 175-летия Абая Кунанбаева, думаю, в первую очередь должен быть отмечен переизданием его творческого наследия, «Слов назидания», которые должны звучать не только на казахском, но и на русском, английском и на многих других языках мира. К сожалению, качество переводов на русский язык некоторых из них оставляет желать лучшего. Тем не менее эти книги в ходу, их продают в книжных магазинах.

Жаль, что порой они не раскрывают и сотой доли мудрости и философского смысла творчест­ва нашего Абая! А так хочется, чтобы его назидания, пронизанные любовью к людям, несущие призыв быть настоящим, духовно-нравственным человеком, читали, осмысливали, цитировали и принимали всем сердцем.

Надеюсь, год празднования 175-летия Абая запомнится нам не только поэтическими эстафетами, пышными постановками на тему его произведений, другими торжественными мероприя­тиями, но и переизданием его сборников, появлением новых переводов или же переизданием самых лучших переводов.

Хочу отметить, что в нашей биб­лиотеке в юбилейный год Абая пройдут не только поэтические вечера, но и конкурс на лучшее эссе по «Словам назидания», конкурс чтения Абая на иностранных языках, Абаевские чтения на русском языке. И хотелось бы, чтобы звучал великий Абай в самых лучших его переводах!

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