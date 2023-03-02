Пистолет-пулемет времен Второй мировой войны обнаружили у акмолинца

В доме жителя города Щучинска нашли пистолет-пулемет Шпагина 1944 года выпуска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

58-летний акмолинец рассказал сотрудникам криминальной полиции, что раритетное оружие калибра 7,62 нашел в феврале на территории бывшего пункта приема металла.

Факт незаконного хранения оружия зарегистрирован в ЕРДР по части 3 уголовной статьи 287.

При проверке установлено, что оружие в базе данных по учетам «Зарегистрированное оружие» и «Криминальное оружие» не значится. Назначена баллистическая экспертиза. Расследование продолжается.