План мероприятий празднования 800-летия Султана Бейбарса утвердили в Правительстве РК

Правительство, Культура
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Планируется проведение более 500 мероприятий, из них около 50 - на международном и национальном уровнях.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В Правительстве под председательством заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова состоялось первое заседание рабочей группы по празднованию 800-летнего юбилея Султана Бейбарса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В совещании приняли участие министр культуры и спорта Асхат Оралов, председатель Комитета социального-культурного развития и науки Сената Парламента Нурторе Жусип, вице-министры науки и высшего образования, информации и общественного развития, просвещения, иностранных дел и заместители акимов городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, ректоры вузов, ученые-историки, представители творческой интеллигенции, Союз писателей и др.

На заседании был обсужден и единогласно утвержден План мероприятий по празднованию 800-летнего юбилея Султана Бейбарса.

Планируется проведение более 500 мероприятий, из них около 50 - на международном и национальном уровнях. Данные мероприятия предусматривают популяризацию наследия великого батыра в культурно-познавательном и просветительском направлениях.

Так, состоится торжественное открытие мечети Султана Бейбарса в городе Каир после реконструкции, Дни культуры Казахстана в Египте, концерт национального инструментального оркестра «Сүгір» Туркестанской областной филармонии им. Ш. Калдаякова.

Также совместно с международной организацией ТЮРКСОЙ планируется проведение состязания (мушайра) поэтов и писателей тюркоязычных стран, передвижная выставка «Мәмлүктер дәуірі» из фонда Музея Исламского искусства из города Каир в Туркестан.

На совещании заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов отметил, что почитание народных исторических ценностей, восхваление героических подвигов таких великих личностей, как  аль-Фараби, Абай, Бейбарыс Султан является общим долгом перед потомками.

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