Племенной скот на 110 млн тенге украли у жамбылского фермера

В Жамбылской области полицейские задержали подозреваемых в краже 137 коров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Коллаж: polisia.kz

Племенных буренок украли у 46-летнего главы товарищества по разведению крупного рогатого скота. Происходило это с октября 2021 года по август текущего года. По рассказам фермера, виноваты пастух его кошары в Кордайском районе и управляющий соседнего крестьянского хозяйства.

Полиция начала досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Скотокрадство» и задержала жителей Шуского района и Алматы 1972 года рождения. Подозреваемые дали признательные показания.

Следствием установлено, что мужчина заранее планировал, из какой кошары похитить скот. Он специально смешивал 2 стада и пас их. Вечером вместе с другим скотником разделял стадо, но в конце несколько животных незаметно отгонял к себе. Ночью лишнюю скотину он отделял от стада и отгонял в соседнее крестьянское хозяйство, где управляющий затем сбывал краденый скот.

Таким образом задержанные похитили 137 коров. Сумма причиненного ущерба составила 109,6 млн тенге.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Теперь мужчины могут лишиться свободы на срок от 7 до 12 лет.