Плотину на реке Аксай может прорвать

фото пресс-службы ГУ «Казселезащита»

На днях как гром среди ясного неба прозвучало сообщение пресс-службы МЧС о том, что подрядная компания, возводившая плотину в бассейне реки Аксай близ Алматы, допустила серьезные нарушения, повлекшие угрозу жизни 30 тыс. алматинцев. Недочеты были выявлены в ходе инспектирования объекта министром по ЧС Чингисом Ариновым.

В отношении руководства подрядной организации возбуждено уголовное дело, ведется расследование по факту хищения бюджетных средств.

Как сообщил днем ранее официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу РК Алибек Абдилов, при строительстве вышеуказанной плотины было похищено свыше 775 млн тенге.

Шокирующую новость об угрозе жизни горожан сразу растиражировали новостные агентства. Однако в тот же день руководитель ГУ «Казселезащита» Арман Ахметов успокоил алматинцев, заявив, что селевая обстановка на реке Аксай стабильная. В ее верховьях расположены 25 ледниковых и 20 моренно-ледниковых озер. Сейчас эти водоемы находятся в зимнем режиме, угрозы их прорыва нет. Специалисты гидрологических постов ведут наблюдение за уровнем воды.

По словам главы ведомства, бассейн реки Аксай относится к первой, самой высокой категории селевой опасности. Чтобы обеспечить инженерную защиту объектов, расположенных ниже по течению, было принято решение построить селезадерживающую плотину.

В селеопасной зоне находятся ряд дачных массивов, зоны отдыха, лесничество, городские мик­рорайоны «Акжар», «Тау жолы», а также поселок Жанатурмыс Алматинской области. В общей сложности здесь проживают около 30 тыс. человек. Кроме того, в летний сезон ежедневно в горах путешествуют порядка 5 тыс. туристов.

– Однако на данный момент строительство объекта при­остановлено, договор с подрядной организацией расторг­нут, – констатировал Арман Ахметов. – Ведутся судебные разбирательства по несоответствию построенных сооружений проектным данным. Важно отметить, что «незавершенка» представляет большой риск, так как в случае прохож­дения селевого потока по реке Аксай в чаше селехранилища соберется селевая масса, которая может прорвать плотину.

Добавим, что изначально ввод плотины в строй планировался на 2022 год, но сроки были сор­ваны. Между тем недовольство работой компании, возводившей гидроузел, выражали не только заказчики проекта – представители «Казселезащиты», но и жители Алматы.

Как мы уже сообщали, в феврале прошлого года активисты микрорайона «Акжар» жаловались, что самосвалы ТОО «Толагай-2050» при ведении земляных работ сбрасывают грунт в реку Аксай. Из-за этого вода становится грязной, подачу ее в жилой сектор перекрывают. Горожанам приходилось порой неделями сидеть без питьевой воды.

Как рассказала нам жительница микрорайона «Акжар» Гульзада Раисова, однажды строители завалили акжарский водопровод огромными камнями. Активис­ты не раз выезжали в горы на строительную площадку, требуя убрать валуны. В общем, мытарства алматинцев завершились только тогда, когда работы по возведению плотины были приостановлены.