Ему также принадлежал прежний рекорд

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Один из лидеров сборной Казахстана по плаванию Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

По данным НОК, пловец обновил высшее достижение на дистанции 50 метров баттерфляем.

На проходящем в эти дни чемпионате Казахстана по плаванию в Талдыкоргане Мусин показал 23,36 секунды. Прежний рекорд также принадлежал Адильбеку - 23,40.

Отметим, что Адильбек Мусин на ЧРК завоевал «золото» на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем.