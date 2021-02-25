По факту избиения девочки павлодарцем начато расследование
Жанат Тукпиев
В отношении мужчины, избившего девочку в Павлодаре, начато расследование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП области.
"Данный факт зарегистрирован. Сотрудниками полиции все участники инцидента установлены. Установлено, что в одном из магазинов Павлодара между мужчиной и 13-летней девочкой произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина нанес несовершеннолетней телесные повреждения", – рассказал первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
В полиции сообщили, что в отношении мужчины от законных представителей несовершеннолетней поступило заявление. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы начато досудебное расследование по статье 293 части 1 УК РК.
Ранее в соцсетях появилось видео инцидента, произошедшего в Павлодаре на глазах у прохожих. На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина бежит за девочкой и сбивает ее с ног, а затем наносит несколько ударов.