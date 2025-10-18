Комитет по охране прав детей министерства просвещения РК прокомментировал инцидент, передает Kazpravda.kz
"В настоящее время мальчик проходит лечение, его состояние стабильное. Комитет по охране прав детей министерства просвещения РК связался с мамой пострадавшего ребёнка. Семье предложена психологическая и юридическая помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в школе проведено заседание профилактического совета.
"Учащиеся, совершившие противоправные действия, поставлены на учёт в городском управлении полиции и на внутришкольный профилактический учёт. В данной школе будет проведена профилактическая работа по принципу «Закон и порядок» с участием специалистов образования, правоохранительных органов и психологов", - отметили в комитете.