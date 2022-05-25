По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль

Автопром для всех и каждого

Со дня старта программы льготного автокредитования казахстанцами приобретено 34 автомобиля.

Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК сообщила замес­титель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашева.

– Основное новшество программы состоит в том, что сейчас ее оператором выступает Фонд развития промышленности, в то время как раньше эту функцию выполнял Банк развития Казахстана. Для реализации выделено 100 миллиардов тенге на основе револьверного принципа, – пояснила она.

Купить стало проще

То есть если граждане не успеют получить кредит при первичном размещении автомобилей, они могут обратиться повторно – сразу, как только начнут поступать средства от физических лиц в счет погашения взятых ими займов. Буквально через месяц-два можно будет обращаться заново для получения льготного автокредитования. В целом же при первичном освоении, по словам Жанар Ибрашевой, ожидается более 10 тыс. легковушек.

На сегодняшний день заявки принимают Банк ЦентрКредит, Евразийский банк, Народный банк, а также с понедельника, 23 мая, – Forte Bank. С начала старта программы принято 14 507 зая­вок, из них одобрены 4 834 на сумму 35,7 млрд тенге.

Выдано 34 автомобиля (Нур-Султан – 11, Алматы – 4, Актюбинская область – 3, Алматинская область – 1, Западно-Казахстанская – 1, Жамбылская – 4, Павлодарская – 4, Шымкент – 6).

– С начала действия программы, исходя из многочисленных обращений граждан, было отменено требование по наличию VIN-кода автомобиля для предоставления счета на оплату в банки второго уровня. Также поступает много писем от автолюбителей касательно страхования КАСКО, в связи с чем для снижения финансовой нагрузки на граждан фондом в адрес банков-участников направлено условие о страховании на ежегодной основе. Поступают обращения касательно проверки и исключения фондом из списка одобренных БВУ заявителей. Отмечу: фонд согласовывает перечень одобренных заявок банков только на условии приобретения автомобиля не чаще чем один раз в два года. Это занимает не более одного рабочего дня. Других видов согласований он не проводит, – заключила Жанар Ибрашева.

По словам управляющего директора АО «Фонд развития промышленности» Галымжана Ади, программа, начатая 16 мая, является продолжением предыдущей, так как это своего рода социальная мера поддержки населения, принимаемая Правительством.

Помимо смены оператора есть и другие отличия. Например, в рамках новой программы один гражданин может получить кредит только раз в два года. Другая привлекательная льгота – первоначальный взнос не требуется. Сумма кредитования – не более 10 млн тенге, а стоимость транспортного средства – не более 15 млн тенге.

Как прояснил Галымжан Ади, при стоимости автомобиля более 10 млн тенге гражданин может добавить 5 млн из собственных средств и приобрести более дорогую машину. Иными словами, и он может участвовать в программе.

Заводы готовы к спросу

В ответ на жалобы казахстанцев, что в автосалонах машин нет, представитель Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Ербол Сейпилов заверил: поставки автомобилей в рамках льготного автокредитования будут увеличиваться.

Заводом Hyundai в первые дни в автосалонах было обеспечено более 1,8 тыс. автомобилей, которые сразу же были забронированы. Планируется поставка еще более 2,5 тыс. авто. С июля каждый месяц будет более 4 тыс. автомобилей Hyundai.

По «Сарыарка Автопрому» такая картина: модельная линейка включает более 32 автомобилей, из них в салонах по республике было более 4 тыс. автомашин, на заводе стоят еще свыше 3,5 тыс. Начиная с июня, более 6,9 тыс. автомобилей будет поставляться.

При этом, как проинформировал представитель АКАБ Кайрат Еламанов, 8 тыс. автомобилей в данный момент находятся в резерве. Из них большая часть это Chevrolet, так как в последние месяцы это наиболее популярный бренд, который приобретается. На втором месте расположился Hyundai, за ними следуют JAC, Kia, «Лада».

– Заводы работают по своим планам, по возможности наращивают объемы производства. В целом пос­тавки в дилерские центры происходят еженедельно, поэтому этот резерв из 8 тысяч автомобилей сформирован не на всю программу. Каждую неделю в автосалоны поступают новые автомобили, – уточнил Кайрат Еламанов.

По его словам, за неделю со старта программы многие проблемные вопросы удалось урегулировать. Например, уже выстроены электронные очереди. Решена проб­лема с навязыванием салонами дополнительного оборудования.

С марта в дилерских центрах действуют приказы о запрете без согласия клиента навязывать ему покупку дополнительных аксессуа­ров и оборудования. На горячую линию продолжают пос­тупать жалобы на отсутствие автомобилей того или иного цвета, определенной комплектации.

К слову, спикеры отметили, что наибольшим спросом пользуется Chevrolet Cobalt, на втором месте – Hyundai Accent, далее идут JAC, Kia, Лада.

Несколько условий

В ответ на запрос редакции пресс-служба компании «Астана Моторс» сообщила, что в программу льготного автокредитования изначально были включены модели Hyundai Accent, Elantra, Creta, Sonata, Tucson, и спрос на автомобили сейчас превышает предложение. Ажиотаж возник в том числе и с запуском программы льготного автокредитования.

Завод увеличивает производство автомобилей. С июля оно приблизится к 4 тыс. легковых машин в месяц. Компания ожидает, что в сентябре авто в самой популярной базовой комплектации будут уже в наличии в автоцентрах, и их не придется ждать.

«С 16 мая счет на оплату в автосалонах «Астана Моторс» получили уже более тысячи человек по Казахстану, больше всего в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте, однако это не означает покупку автомобиля. После выставления счета на оплату в течение пяти дней гражданин должен обратиться в банк и подать заявку по программе льготного или иного вида автокредитования либо принять решение о покупке автомобиля за свои деньги.

Если человек обратился в банк, то ему выдается гарантийное письмо, с которым он в течение определенного времени должен прийти в дилерский центр, чтобы приступить к оформлению автомобиля.

Отметим, что деньги из банка поступают на счет клиента, а не напрямую в дилерский центр», – пояснила пресс-служба компании «Астана Моторс».

Причем после того, как счет на оплату выписан – а в нем прописан VIN-код автомобиля с выбранной клиентом комплектацией и прочими характеристиками, включая цвет, – изменить комплектацию или выбрать другой цвет нельзя, отмечается в ответе «Астана Моторс».

Почему банки отказывают?

На этот вопрос ответила директор филиала АО «Евразийский банк» Назым Уразгулова.

– Согласно политике Национального банка у нас общие требования. В первую очередь у клиента за последние шесть месяцев должны быть непрерывные пенсионные отчисления, что подтверждает его платежеспособность. Во-вторых, совокупный доход должен быть не менее 50% от всех действующих и приобретаемых кредитов.

К примеру, если у заемщика подтверждаются ежемесячные отчисления в 100 тысяч тенге, то в совокупном обязательстве его кредиты не должны превышать 50% – 50 тысяч тенге. Допустим, если у него на 30 тысяч тенге ипотека, клиент может рассчитывать только на оставшиеся 20 тысяч тенге.

– Закредитованность населения – тоже не лучший вариант, – подчеркнула Назым Уразгулова.

И почему разное КАСКО?

Многие потенциальные покупатели в соцсетях выражали свое недовольство тем, что, покупая машину по «льготке», необходимо оплатить КАСКО, причем застраховать ее сразу на весь семилетний период, а это кругленькая сумма – около полумиллиона тенге и более…

– Было такое требование. Мы хотели обезопасить наших заем­щиков и наши кредиты. Оно пересмотрено. При оформлении документов мы выставим две опции на выбор: страхование на год с дальнейшей пролонгацией либо страхование на весь срок кредитования по желанию клиента, – сообщила Назым Уразгулова.

На вопрос о том, почему же банки кредитуют по-разному (особенно это касается страхования), учитывая, что речь идет об одной госпрограмме и они все получили деньги от государства, ответил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков.

– Действия банков регламентированы действующим законодательством, в том числе и в части страхования. У клиентов есть право выбора страховой компании и условий страхования, – отметил он.

Он также напомнил, что речь идет о кредитах. Люди должны понимать, что, вставая в очередь, получая кредит, они обязаны быть платежеспособными, соответствовать определенным требованиям банка.

Директор филиала АО «Банк Центр­Кредит» Гульжихан Хамитова подтвердила: у банка нет собственной страховой структуры, поэто­му заемщики могут обратиться в любые страховые компании, а те сами предлагают тарифную сетку. Выбор за заемщиком.

Когда же подключится Forte Bank?

Уже на этой неделе первые покупатели новых машин будут прокредитованы в Евразийском и Народном.

В ответ на наш запрос пресс-служба Forte Bank сообщила, что банк начнет принимать заявки от потенциальных клиентов на этой неделе, процедуры согласования и подписания договора с Фондом развития промышленности завершаются.

«Заявка в нашем банке рассматривается 15 минут, далее передается в Фонд развития промышленности, который также будет выносить свое решение по каждому клиенту. Критерии оценки потенциального заемщика зависят от множества факторов, в том числе от суммы кредита, первоначального взноса, кредитной истории. Каждый клиент рассматривается в индивидуальном порядке. Граждане других стран получать льготный автокредит не могут. Программа ориентирована исключительно на казахстанцев», – ответили в Forte Bank.