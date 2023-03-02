По-новому планируют рассчитывать черту бедности в Казахстане

Размер черты бедности планируют определять по-новому в Казахстане. Соответствующий проект приказа разработало Министерство труда и социальной защиты населения РК, сообщает Kazpravda.kz .

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Проект приказа «Об определении размера черты бедности» разработан для приведения в соответствие с проектом Социального кодекса Казахстана.

Документ находится на публичном обсуждении на сайте Открытые НПА до 15 марта.

Согласному нему, черту бедности по Республике Казахстан определят:

1) с 1 января 2023 года – в размере 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи;

2) с 1 января 2025 года – в размере 50% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи.