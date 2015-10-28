Статьи По соседству с Пилей Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

В минувшую субботу неравнодушные люди привезли сюда пеликана, подобранного ими близ расположенного у самого города водоема.



Случай далеко не первый. Новичок обосновался по соседству с беркутом. В помещении напротив – тоже пеликан, Пиля, живущий здесь с 2013 года. Сюда он попал подростком, с тех пор окреп, вымахал в росте, когда в окно озирает окрестность – ну чистым птеродактилем в проеме смотрится. Вечером того же дня, кстати, волонтеры привезли еще одного бедолагу – лебедя. Его поместили к сородичам, поступившим год назад, – тогда (наша газета рассказывала) в СКО развернулась целая операция по спасению попавших в ледовый плен птиц. Из двух десятков выжили 13.



Дело в том, поясняет директор сада Артур Рязапов, что, как правило, в беде оказываются птенцы позднего вывода. Улететь со стаями сил не накопили, опыта никакого, даже самостоятельно питаться толком не научились. Те, прошлогодние, например, знали только траву, а где ее зимой взять? Их подсаживали ко взрослым особям, питающимся зерном, – вот сумевшие перенять опыт и выжили. И остались под крышей навсегда.



Сюда почитай каждая птица с поломанными крыльями поступает: молодняк легко попадает в передряги, кому удается вырваться из лап хищников, получают непоправимые увечья. Что характерно, с дробовыми ранениями лебедей ни разу не встречалось – знать, даже у браконьеров не поднимается на них рука.



У Пилиного родственника, по мнению специалис­тов, несмотря на сломанное крыло, со здоровьем дела обстоят не худшим образом. Или у родственницы? Есть мнение, что это девочка. Окончательно определить пол удастся, когда птица попривыкнет к людям, перестанет при малейшем движении за решеткой испуганно втягивать голову в плечи.



