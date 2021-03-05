По зову души и совести

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Раушан Шулембаева

Речь идет о рядовой жительнице Алматы по имени Сандугаш. И хотя она не называет себя волонтером и не снимает себя на камеру, когда моет чужое окно, чтобы света стало больше у одинокой престарелой соседки, или выносит чужой мусор, девушка занимается именно волонтерством. По зову души и совести. И подальше от общественного внимания, которого девушка стесняется, а потому отказалась фотографироваться для статьи.

Живет наша героиня в одной из панельных пятиэтажек 1-го мик­рорайона. Коренные алматинцы знают, что этот микрорайон является одним из старейших в городе, точно так же, как первые его новоселы – старейшими жильцами этих домов. Квартира Сандугаш досталась в наследство даже не от бабушки, а от прабабушки. Дом крепкий, крыша на пятом этаже не протекает, а общественный транспорт из микрорайона ходит практически во все стороны. Отлично!

Вот только тревожила Сандугаш соседка по лестничной площадке, дверь которой редко открывалась. Всего 2 раза ей довелось увидеть, как из этой квартиры выходила престарелая женщина невысокого роста. Она осторожно сходила по ступенькам и также медленно, с трудом поднималась обратно. Жива ли она сегодня? Может, ей нужна помощь? Позже Сандугаш узнала, что Галина Марковна переехала в их дом более полувека назад. Детей у нее не было, муж давно умер, остальных родственников растеряла – кто-то из них тоже ушел в мир иной, а кто-то уехал из страны.

Сандугаш рассказывает, что однажды набралась смелости и позвонила в дверь, Галина Марковна оказалась приветливой бабушкой. Тогда девушка решилась предложить ей свою помощь – сходить в магазин за хлебом или лекарствами. Соседка согласилась. С того времени прошло 3 года. На вопрос, не устала ли она изо дня в день помогать, по сути, чужому человеку, не имея в ответ никакой отдачи, Сандугаш искренне ответила, что совесть ее, наверное, «загрызла» бы, если она вдруг поступила иначе, зная, что кому-то нужна помощь.

– Галине Марковне я помогаю, как родной бабушке, – говорит Сандугаш. – Она прекрасный собеседник, ей приятно вечером со мною попить чаю, а мне интересен ее жизненный опыт.

Сегодня 90-летней Галине Марковне совсем трудно стало выходить на улицу. По ее словам, Сандугаш для нее – самый близкий человек, которому она во всем доверяет и считает, что ее послал сам Бог. В ее однокомнатной квартире потолки не белились, наверное, последние лет 15, а то и больше. Зато сегодня они свежевыбеленные, на стенах – новые обои. А болонка Сонечка появилась у Галины Марковны тоже по инициативе Сандугаш.

– Целыми днями я на работе, представляю, как одиноко человеку, который не может выйти из квартиры, – объясняет девушка. – Поэтому предложила завести маленькую собачку и, конечно, сама ухаживаю за ней. Сонечка считает нас обеих своими хозяйками.

…Социальные сети полны видеороликов, авторами которых являются молодые люди, помогающие нуждающимся, то есть волонтеры. Нуждающихся в помощи и внимании, как выясняется, много. Это – одинокие престарелые, инвалиды, многодетные семьи, лица без определенного места жительства. Видео, где показывают крепкие молодые руки, выгребающие из подворий и домов многолетнюю грязь, занятые побелкой стен и разгрузкой угля, уверенно несущие пакеты с продуктами и сажающие молодые деревца, действительно, всегда затрагивают неравнодушные сердца. Люди записывают данные карточек волонтеров, чтобы переслать денежные средства и таким образом тоже стать причастными к добрым делам. Порой цифры в сотню тысяч подписчиков наталкивают на мысль, что пересылаемых средств должно с лихвой хватить и на помощь нуждающимся, и на хорошую зарплату самому волонтеру...

Впрочем, сегодня речь у нас о другом – о наших бескорыстных соотечественниках, как Сандугаш. Есть такие люди и в соседней России, где их называют «магазинными» волонтерами, так как они покупают продукты и лекарства для пожилых жильцов своего дома. А как назвать волонтеров, которые, подобно Сандугаш, помимо покупок, еще и бесплатно поддерживают чистоту и порядок в домах своих престарелых соседей, а главное – не оставляют их наедине с одиночеством?

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