Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Общество
Победителей проекта "Бюджет народного участия - 2022" определили в Нур-Султане

В аппарате акима столичного района Сарыарка подвели итоги проекта «Бюджет народного участия-2022». В этом году голосованием жителей отобраны 23 двора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Нур-Султана.

Из 23 дворов 10 расположены в ЖК с количеством квартир до 100, 13 – в ЖК с более 100 квартир, отметили в пресс-службе.

Работы по благоустройству территорий, проекты по которым набрали наибольшее количество голосов, начнутся со следующей недели. Ситуационная схемa, по которой будет производиться ремонт, вынесут на обсуждение жителей.

Отмечается, что благоустройство включает в себя озеленение, асфальтирование, установку бордюров, малых архитектурных форм, детских площадок и т.д. Завершить работы планируется до конца августа.

В ряде других дворов, не включенных в список, проведутся ремонтно-восстановительные работы.

Список адресов, победивших в проекте «Бюджет народного участия-2022» в районе Сарыарка:

ул.Шевченко, 4;

ул. Мыңарал, 3;

ул. Мәскеу, 20/2;

пр. Абай, 5/1;

пр. Абай, 1/1;

пр. Сарыарқа, 36/1;

ул. А. Молдағұлова, 27А;

пр. Сарыарқа, 48;

пр. Сарыарқа, 32;

ул. Жангелдин, 1А;

ул. Желтоқсан, 3, 3/1;

ул. Сейфуллин, 27/2, 29;

ул. Әуезов, 19, 21;

пр. Жеңіс, 26А;

ул. Желтоқсан, 27/1;

пр. Жеңіс, 45/3;

ул. Жамбыл, 8;

пр. Абай, 1;

ул. Ш. Қосшығұлұлы, 10, 10/1, 10/2;

ул. Желтоқсан, 27;

ул. Жангелдин, 10;

ул. Сейфуллин, 22;

ул. Желтоқсан, 17;

пр. Жеңіс, 18А, 18/1, 20;

ул. Шевченко, 10/4;

ул. Күмісбеков, 3А;

ул. А. Молдағұлова, 39;

ул. Бейбітшілік, 63, 67, 69, 71;

ул. Шевченко, 8, 8/1, 8/2.

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