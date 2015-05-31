Победительницы "Батыр арулар" проходят проверку боеготовности
"Курс выживания" проходят победительницы конкурса "Батыр арулар", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Свои навыки красавицы демонстрировали в таких элементах, как уход от встречного огня, антитеррористическая операция, атака вражеских укреплений, стрельба из автоматов и пистолетов, сборка и разборка автомата Калашникова.
В Минобороны отметили, что "Батыр арулар" на деле должны доказать, что находятся не только в прекрасной физической форме, но и обладают всеми навыками боеготовности.
На днях свою боевую готовность продемонстрировали младшие сержанты Мария Власова и Ботагоз Мусаева. Вслед за ними на полигон отправились и другие участницы – рядовой Лунара Баймухаметова, сержант Айгерим Каракучукова, старший лейтенант Алия Хайруллина, старший лейтенант Бота Корабаева, рядовой Айдай Усенова, рядовой Гульзада Камашева.
"На полигоне никаких поблажек – нормативы для слабого пола такие же, как и для мужчин. И хотя последние не скрывали улыбки, глядя на эти тренировочные испытания, было понятно, что в случае реальной опасности представительницы прекрасной половины человечества встанут на защиту родины", – заверили в оборонном ведомстве.
Напомним, Министерство обороны РК провело конкурс среди женщин-военнослужащих "Батыр арулар", победительницами которого стали 12 человек. По замыслу конкурса каждая победительница украсит страницы определенного месяца специализированного календаря на 2016 год. После прохождения всеми победительницами боевой подготовки их ждет преображение в руках профессиональных стилистов и фотосессия.