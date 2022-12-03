Памяти Аскара Забикулина посвятили победу на турнире столичные спасатели

Спорт

Сотрудники ДЧС Астаны стали чемпионами турнира по хоккею с шайбой среди правоохранительных органов, передает Kazpravda

Фото: пресс-служба МЧС РК

С 1 по 2 декабря в Петропавловске проходил республиканский турнир по хоккею с шайбой среди правоохранительных органов, посвящённый Дню Независимости Республики Казахстан. 

Участие приняли команды Департамента полиции и Управления специализированной службы охраны СКО, Департаментов по ЧС г. Астаны, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.

Цель турнира – обеспечение необходимого уровня физической подготовленности сотрудников, выработка морально-волевых качеств, развитие и популяризация хоккея как вида спорта.

Соревнование проходило по круговой системе, и начался с поединка команд "Қорғау" ДЧС СКО и "Арыстан" УССО, окончившегося в пользу первой команды. 

Затем состоялся матч команд ДЧС Актюбинской области и ДЧС г. Астана, победителем в котором стали столичные гости. 

Состязание на хоккейном корте между командой ДЧС ЗКО и "Арыстаном" закончилось победой представителей УССО.

Хоккейные баталии между командой "Динамо" Департамента полиции и огнеборцами ДЧС г. Астаны закончились победой астанчан, а в схватке между командами ДЧС СКО и ДЧС ЗКО победили североказахстанцы. 

Закончился первый день турнира встречей команд ДЧС Актюбинской области и «Динамо», где верх взяла команда Департамента полиции.

В утро второго дня игры на корт вышли команды "Динамо" Департамента полиции и "Құткарушы" столичного ДЧС, где завершилось безусловной победой астанчан. 

Далее "битва" столичных спасателей на льду состоялась с командой "Қорғау" Департамента по ЧС СКО, где команда "Құтқарушы" также одержали победу.

В итоге кубок победителя получила команда ДЧС г.Астана, второе место заняли представители ДЧС СКО, и на третьем месте – команда Департамента полиции СКО. 

Каждый участник команды был награждён памятной медалью, также было проведено награждение в номинации "Лучший нападающий" (Евгений Гутяр, ДЧС г.Астана), "Лучший защитник" (Думан Жиенмурзин, ДЧС СКО), "Лучший защитник" (Абулкаир Сулейменов, ДП СКО).

Победу астанчане посвятили памяти огнеборца Департамента по ЧС г.Астана Аскара Забикулина, героически погибшего при спасении людей во время пожара.

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