Победу в международном конкурсе World art games в Испании одержал 14-летний Данияр Жакыпбай

Культура
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Юлия Миленькая

Состязание проводилось известной меж­дународной организацией Fiestalonia.

– Этот конкурс проходит как онлайн, так и в офлайн-режиме. Данияр участвовал дис­танционно. Мы отправили в оргкомитет видеозапись его исполнения «Рондо» Вольфганга Амадея Моцарта. В итоге Данияру присудили первое место, он набрал 90 из 100 баллов, – отмечает педагог по вокалу и фортепиано Ирина Рыбакина. – Как победителя Данияра пригласили принять участие в осеннем фестивале, но ехать в Испанию – дело затратное. Скорее всего, продолжим участвовать удаленно.

Данияр Жакыпбай одержал победу и в международном конкурсе Art Winter, проходившем в Алматинском музыкальном колледже им. П. И. Чайковского. Здесь Данияр проявил себя в категории «Эстрадный вокал». Вместе с ним лучшим признан еще один ученик Ирины Рыбакиной – Даниил Ямшанов. А сама наставница была удостоена диплома в номинации «Лучший педагог эстрадного вокала».

– Прекрасно проявили себя ученики вокально-хоровой студии нашей школы. Вера Меньшенина, София Ирсымбетова завоевали первые места в международном онлайн-конкурсе «Шанс» в Астане, высоко оценили там и выступление Лизы Сотниковой, – продолжила педагог.

Стоит отметить, что Ирина Рыбакина вошла в биографическую энциклопедию «Гордость Казахстана: образование и нау­ка», которую издал республиканский информационно-методический центр «Просвещение». Сегодня она не только преподает, но и постоянно входит в судейские комиссии различных республиканских и международных конкурсов и фестивалей.

– На мой взгляд, последние несколько лет как со стороны родителей, так и со стороны детей стало уделяться большое внимание вокальному образованию. Очевидно, что на это повлиял наш замечательный Димаш Кудайберген, – говорит Ирина Рыбакина. – Когда ко мне приходят новые ученики, их родители спрашивают: «А вы сможете научить моего ребенка петь, как Димаш?» Тогда я отвечаю: «Все будет зависеть от его личного упорства и стремления развиваться».

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