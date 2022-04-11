Специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что март 2022 года побил многолетние рекорды, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, первого марта наступила календарная весна, но она не спешила вступать в свои права, в течение месяца не редко волны тепла сменялись волнами холода, снегопадами, метелями, особенно это было заметно в конце марта.

В начале месяца, с выходом циклона со Средиземного моря, практически на всей территории республики была зафиксирована волна тепла, в связи с чем, в дневные часы на юго-западе страны были перекрыты многолетние значения температуры воздуха, а именно на метеорологических станциях Мангистауской области: Аккудук, Актау, Форт-Шевченко. К примеру, 3 марта на метеостанции Аккудук воздух прогрелся до +24,6°С, тем самым обновился рекорд 2008 года (+22,2°С), на метеостанции Актау было зафиксировано +18,4°С, когда как в 2017 году температура воздуха достигала отметки +15,1°С, на метеостанции Форт-Шевченко наблюдалась самая высокая температура воздуха +17,5°С, тем самым был перекрыт рекорд 2016 года (+14,5°С).

"Погода во второй декаде месяца была неустойчивой, здесь наоборот отмечалась интенсивная волна холода на большей части республики, в связи с чем, были обновлены рекорды минимальных значений температуры воздуха, которые были зафиксированы в конце второй декады на севере и северо-востоке Казахстана. К примеру, 17 марта на метеостанции Благовещенка (Северо-Казахстанская область) наблюдалась самая низкая температура воздуха -28,7°С (в 1960 году было -27,8°С), на метеостанции Баянаул (Павлодарская область) было зафиксировано -24,9°С, в результате чего обновился предыдущий рекорд, который составлял -23,0°С в 1988 году", – говорится в сообщении.

С выходами южных циклонов в южной части страны прошли сильные осадки: 6 марта на метеостанции Тасарык (Туркестанская область) отмечался очень сильный дождь, выпала половина месячной нормы – 45,9 мм (при норме за месяц 102 мм), 26 марта на метеостанции П.Кохажметова (Туркестанская область) отмечался очень сильный дождь - 36,2 мм (при норме за месяц 46 мм).

Отмечается, что в третьей декаде марта наблюдались неблагоприятные погодные условия, такие, как сильный ветер, метель, сильный дождь, сильный снег, сильный туман. На юге, в центре и на севере страны в отдельные дни порывы ветра достигали 30-38 м/с.

В конце месяца на севере, северо-востоке и на юге республики отмечалась штормовая погода, было объявлено штормовое предупреждение на большей части страны. С активной деятельностью Северного циклона и обострением атмосферных фронтальных разделов, наблюдались усиление ветра, метель, прошли осадки, местами сильные. 29 марта на метеостанциях Есик, Кеген, Шарын (Алматинская область) отмечался очень сильный ветер с порывами до 31 м/с, на метеостанции Шымбулак (Алматинская область) отмечался очень сильный снег, выпало 24,2 мм (при норме за месяц 82 мм), на автоматической метеостанции (АМС) Байтерек (г. Нур-Султан), метеостанции Ерейментау (Акмолинская область), АМС ЦЭС (Павлодарская область) и др. наблюдался ураганный ветер 31 - 34 м/с с метелью и ухудшением видимости до 50 м.

В Нур-Султане самая высокая температура воздуха отмечалась днем 31 марта и составила +4,8°С, а самая низкая температура воздуха ночью была 17 марта и составила -19,0°С. Осадков выпало 31 мм (при норме за месяц 18 мм).