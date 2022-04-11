Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Общество
"Побил многолетние рекорды" – Казгидромет об аномальном марте
Елисеева Екатерина
корреспондент

Специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что март 2022 года побил многолетние рекорды, передает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, первого марта наступила календарная весна, но она не спешила вступать в свои права, в течение месяца не редко волны тепла сменялись волнами холода, снегопадами, метелями, особенно это было заметно в конце марта. 

В начале месяца, с выходом циклона со Средиземного моря, практически на всей территории республики была зафиксирована волна тепла, в связи с чем, в дневные часы на юго-западе страны были перекрыты многолетние значения температуры воздуха, а именно на метеорологических станциях Мангистауской области: Аккудук, Актау, Форт-Шевченко. К примеру, 3 марта на метеостанции Аккудук воздух прогрелся до +24,6°С, тем самым обновился рекорд 2008 года (+22,2°С), на метеостанции Актау было зафиксировано +18,4°С, когда как в 2017 году температура воздуха достигала отметки +15,1°С, на метеостанции Форт-Шевченко наблюдалась самая высокая температура воздуха +17,5°С, тем самым был перекрыт рекорд 2016 года (+14,5°С).

"Погода во второй декаде месяца была неустойчивой, здесь наоборот отмечалась интенсивная волна холода на большей части республики, в связи с чем, были обновлены  рекорды минимальных значений температуры воздуха, которые были зафиксированы в конце второй декады на севере и северо-востоке Казахстана. К примеру, 17 марта на метеостанции Благовещенка (Северо-Казахстанская область) наблюдалась самая низкая температура воздуха -28,7°С (в 1960 году было -27,8°С), на метеостанции Баянаул (Павлодарская область) было зафиксировано -24,9°С, в результате чего обновился предыдущий рекорд, который составлял -23,0°С в 1988 году", – говорится в сообщении. 

С выходами южных циклонов в южной части страны прошли сильные осадки: 6 марта на метеостанции Тасарык (Туркестанская область) отмечался очень сильный дождь, выпала половина месячной нормы – 45,9 мм (при норме за месяц 102 мм), 26 марта на метеостанции П.Кохажметова (Туркестанская область) отмечался очень сильный дождь - 36,2 мм (при норме за месяц 46 мм).

Отмечается, что в третьей декаде марта наблюдались неблагоприятные погодные условия, такие, как сильный ветер, метель, сильный дождь, сильный снег, сильный туман. На юге, в центре и на севере страны в отдельные дни порывы ветра достигали 30-38 м/с.

В конце месяца на севере, северо-востоке и на юге республики отмечалась штормовая погода, было объявлено штормовое предупреждение на большей части страны. С активной деятельностью Северного циклона и обострением атмосферных фронтальных разделов, наблюдались усиление ветра, метель, прошли осадки, местами сильные. 29 марта на метеостанциях Есик, Кеген, Шарын (Алматинская область) отмечался очень сильный ветер с порывами до 31 м/с, на метеостанции Шымбулак (Алматинская область) отмечался очень сильный снег, выпало 24,2 мм (при норме за месяц 82 мм), на автоматической метеостанции (АМС) Байтерек (г. Нур-Султан), метеостанции Ерейментау (Акмолинская область), АМС ЦЭС (Павлодарская область) и др. наблюдался ураганный ветер 31 - 34 м/с с метелью и ухудшением видимости до 50 м.

В Нур-Султане самая высокая температура воздуха отмечалась днем 31 марта и составила +4,8°С, а самая низкая температура воздуха ночью была 17 марта и составила -19,0°С. Осадков выпало 31 мм (при норме за месяц 18 мм). 

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