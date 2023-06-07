"Почему число квазигоскомпаний уменьшается, а затраты на них растут" – депутат Смышляева

Мажилис, Экономика
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В ходе рассмотрения в Мажилисе Парламента РК отчета Правительства об исполнении бюджета 2022 года депутат Екатерина Смышляева задала вопрос министру национальной экономики Алибеку Куантырову, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: кадр из видео

По ее словам, уменьшение участия государства в экономике является стратегической задачей Правительства. Для этого только в 2022 году 45 видов деятельности государственных и квазигосударственных предприятий были полностью переданы рынку, продолжается массовая приватизация государственной собственности. Начата ревизия квазигоспредприятий.

«Эти шаги можно было бы назвать успешными, если бы при этом затраты на содержание и функционирование квазигоссектора не продолжали расти», – считает Смышляева.

По данным депутата, в отчётном периоде объём финансирования субъектов квазигоссектора из республиканского бюджета по сравнению с 2021 годом возрос в 1,4 раза и составил более триллиона тенге.

«Почему, несмотря на уменьшение количества организаций квазигосударственного сектора, за счёт чего произошёл рост расходов на их финансирование?» –  задала вопрос депутат.

Министр нацэкономики Алибек Каунтыров подтвердил, что процесс передачи в конкурентную среду госпредприятий, где это возможно, идет. Он отметил, что в прошлом году были в два раза увеличены бюджетные кредиты до более чем 500 млрд тенге, а также произошло пополнение уставного капитала в 4 раза.

«Оба мероприятия направлены на решение социальных задач, пополнение Продкорпорации для стабилизации цен на агропромышленном рынке, а также на индустриально-инновационное развитие», – пояснил министр.

200 млрд тенге было выделено на индустриальные проекты, в том числе на Сарань – 46 млрд тенге, агропромышленные нужды, стройку соцжилья. Эти кредиты выданы на основе возвратности, срочности и платности. Что касается пополнения уставного капитала, то деньги идут на социальные нужды, привел он данные.

В ответ на это Екатерина Смышляева уточнила, что 46 млрд тенге остались не востребованными на счетах казначейства, в том числе на уставные капиталы и госздания.

«И если эти деньги так необходимы, почему они тогда остаются на счетах на конец года? Каждый год это происходит!» – подчеркнула депутат. 

Министр ответил, что администраторы бюджетных программ свои заявки должны осваивать, с них ответственность не снимается.  

 

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