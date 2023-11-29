Почему эта осень необычно теплая, пояснили в метеослужбе

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отмечают синоптики, за всю историю метеонаблюдений этот ноябрь стал одним из экстремально теплых

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В РГП "Казгидромет" дали разъяснение, почему осень в этом году так долго теплая, сообщает Kazpravda.kz.

"Не типично теплая осень и поздняя зима на территории Казахстана связаны с частыми выходами западных и южных циклонов, а также выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря. В связи с чем температурный фон на территории Казахстана был выше климатической нормы на 3-10°", - пояснили синоптики.

Как отмечают в метеослужбе, за всю историю метеонаблюдений текущий ноябрь стал одним из экстремально теплых, пик тепла наблюдался в период 17-18 ноября.

Последним теплым ноябрем был 2010 год, когда температура отклонилась от нормы на 2-7°.   

 

 

#погода #Казгидромет #тепло #осень #аномалия

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