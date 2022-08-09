Общество
Почему кызылординцы так любят верблюжью колючку?
Наталья Денисова

Панацея в колючках

В Кызылорде семьи, которые могут позволить себе покупать красное мясо, стараются к межсезонью заготовить несколько килограммов верблюжатины.

Желательно купить ее у фермеров с севера региона, ведь именно здесь, у Арала, самые выносливые верблюды, в рацион которых входит много верблюжьей колючки – самого целебного рас­тения в пустынном краю. Мясо такого животного, а также жир горба – оркеш – будут полезными для человека в пору слякотных весенних или осенних простуд.

Внешне заурядное растение – верблюжья колючка или жантак, как чаще всего называют ее люди, на самом деле целая степная аптека, чем, кстати, постоянно пользовались народные целители еще 100–150 лет назад. Корни жантака содержат много полезных веществ, в том числе аскорбиновую кислоту, алкалоиды, катехины, кумарины и флавоноиды. Есть также органические кислоты, каучук и эфирные масла.

Из растения готовят целебные настои, отвары. В частности, отвар корней жантака обладает противовоспалительными, вяжущими свойствами, его рекомендуют принимать для лечения дизентерии.

– Мой муж много лет еще в советское время проработал в степи экскаваторщиком в мелиоративной передвижной механизированной колонне, – рассказывает пенсионерка Раиса Малинина. – Мужчины в поле, проживая в вагончиках, от простуды, диареи, ревматизма лечились отваром жантака. И сейчас женщины в селах, кто слушал наставления бабушек, в пору цветения растения собирают лепестки его рубиновых цветов. Их потом сушат и хранят в банках с притертыми крышками.

А когда у детишек случаются расстройства кишечника, заваривают им цветочный жантачный чай. На вкус он приятный, даже слегка сладковатый.

В пору цветения жантака стараются выдвинуться в степь, где его много, и пасечники со своим хозяйством. Мед из верблюжьей колючки хорошо продается и ценится дороже, чем другие сорта. Такой мед обладает выраженными лечебными свойствами: активно борется с болезне­творными микробами, помогает очистить организм от токсинов и лишних солей. В его составе много ценных микроэлементов, витаминов, природных сахаров и органических кислот. Очень полезно пить чай с этим медом для снятия усталости, общего укрепления организма. Он отлично успокаивает нервную систему, нормализует сон.

Конечно, современный человек больше привык доверять настоя­щим аптекам, а не степным, где каждое лекарство еще надо найти, собрать в определенный срок и использовать умеючи. Понимая это, полезные свойства жантака изучают ученые Кызылординского госуниверситета им. Коркыта-ата. Они совместно с российскими коллегами разработали лекарство от атеросклероза на основе жантака, которое после испытаний и юридических процедур можно будет запускать в производство. Уже первые исследования показали, что препарат эффективен, а дозировка для лечения потребуется меньшая, чем у других известных лекарств.

Верблюжью колючку, кстати, на юге страны не нужно выращивать специально, а производство препарата, по заверениям разработчиков, не требует какой-то особой техники – достаточно той, что есть на любом фармацевтическом предприятии. Так что и стоимость лекарства из жантака может быть невысокой.

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