Почему вместо казахстанских броневиков покупают турецкие, объяснили в Минобороны

Фото: Kazpravda.kz

Заместитель министра обороны РК - генерал-лейтенант Султан Камалетдинов на брифинге в СЦК разъяснил, почему министерство выбрало турецкую технику, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Как отметили в ходе брифинга журналисты, сотрудники столичного завода по производству колесных бронированных машин заявляют, что Министерство обороны и ряд высокопоставленных чиновников Правительства принимают в данный момент решение о покупке иностранных броневиков турецкого производства, которые являются прямыми аналогами производимой в Казахстане техники, но дороже более чем на 100 млн тенге.

Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов в ответ заявил, что министерство обороны является только заказчиком, выбором исполнителей и заключением договоров не занимается, это входит компетенцию уполномоченного органа МИИР.

"При заказе мы указываем технические условия, которые требуются для тех или иных структурных подразделений вооруженных сил. Что касается компании "Kazakhstan Paramount Engineering", были обращения. Не только служебное разбирательство, насколько нам известно, они подавали на нас в суд, и этот суд Министерство обороны выиграло. Почему выбираем турецкую компанию? Мы должны четко понимать, что любая военная техника предназначена для выполнения специальных задач. Для подразделений сил специальных операций казахстанская бронированная машина БКМ "Арлан" не подходит", - пояснил он.

Между тем, по его словам, эта техника закупается для отдельных подразделений, где соответствует требованиям.

"Минобороны покупает технику у Kazakhstan Paramount Engineering с 2015 года. На сегодня имеется в вооруженных силах 138 единиц БКМ "Арлан", до конца года поставку планируют еще 10 единиц", - добавил спикер.