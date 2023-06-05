Почетное звание в сфере благотворительности учреждено в Казахстане

В Казахстане стартует прием заявок на присуждение почетного звания в сфере благотворительности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.
Впервые в рамках внесенных поправок в Закон «О благотворительности» учреждено почетное звание в сфере благотворительности.
Мера направлена на поощрение благотворителей, благотворительных организаций и волонтеров благотворительности, внесших значительный вклад в развитие этой сферы.
Заявки на присуждение почетного звания в сфере благотворительности будут приниматься с 5 июня до 5 июля 2023 года нарочно через канцелярию МИОР РК на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в форматах DOC, DOCX, PDF) либо на электронный адрес [email protected] (в PDF-формате).
Победителей определит конкурсная комиссия с участием депутатов Парламента, представителей гражданского и квазигосударственного секторов, государственных органов.
Правила присуждения почетного звания в сфере благотворительности размещены здесь.