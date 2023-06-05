Почетное звание в сфере благотворительности учреждено в Казахстане

В Казахстане стартует прием заявок на присуждение почетного звания в сфере благотворительности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Фото: пресс-служба МИОР РК

Впервые в рамках внесенных поправок в Закон «О благотворительности» учреждено почетное звание в сфере благотворительности.

Мера направлена на поощрение благотворителей, благотворительных организаций и волонтеров благотворительности, внесших значительный вклад в развитие этой сферы.

Заявки на присуждение почетного звания в сфере благотворительности будут приниматься с 5 июня до 5 июля 2023 года нарочно через канцелярию МИОР РК на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в форматах DOC, DOCX, PDF) либо на электронный адрес [email protected] (в PDF-формате).

Победителей определит конкурсная комиссия с участием депутатов Парламента, представителей гражданского и квазигосударственного секторов, государственных органов.

Правила присуждения почетного звания в сфере благотворительности размещены здесь.