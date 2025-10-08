Почти $1 млрд выплатит Johnson & Johnson за смерть пенсионерки

Происшествия,США,Lifestyle
98
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В США суд обязал корпорацию Johnson & Johnson (J&J) выплатить $966 млн в качестве компенсации семье 88-летней пенсионерки из Калифорнии, которая умерла после использования детской присыпки на основе талька, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото из открытых источников

«Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $966 млн семье женщины, которая умерла в 2021 году от редкой формы рака. Родственники Мэй Мур утверждают, что у нее развилась мезотелиома после использования детской присыпки J&J на основе талька, в составе которой был асбест», - говорится в статье газеты The New York Times (NYT).

Уточняется, что корпорация должна выплатить $16 млн в качестве компенсации ущерба и $950 млн в виде штрафных санкций. При этом вице-президент Johnson & Johnson Эрик Хаас выразил несогласие с решением суда и заявил о намерении обжаловать его в апелляционном суде.

Представители компании отрицают наличие асбеста в составе детской присыпки. Несмотря на эти утверждения, Johnson & Johnson прекратила продажу товара на основе талька, поскольку дело Мэй Мур не является первым подобным инцидентом.

В июле 2023 года Johnson&Johnson обязали выплатить $18,8 млн жителю Калифорнии по иску о детской присыпке. Уточнялось, что у 24-летнего Эмори Эрнандес Валадес развился рак из-за воздействия продукта. Тогда компания также опровергла наличие в присыпке асбеста, который мог бы вызывать онкологические заболевания.

Факты наличия в присыпках Johnson & Johnson канцерогенного талька начали вскрываться в 1970-х годах. По истечении нескольких десятилетий у женщин после использования такого порошка появлялся рак яичников.

 

#суд #смерть #компенсация #Johnson&Johnson

Популярное

Все
Стекольный завод запущен в Алматы
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Нужна новая Концепция антикоррупционной политики
Акцент – на промышленность
Помощь окажут быстрее
Построено реанимационное отделение
Обещания в бензобак не зальешь
Зима проверит качество работы
Район демонстрирует рост
Необходимо действовать вместе в общих интересах
Подкрепить знания практикой
По следам земельных махинаций
На смену стружечной плите придет соломенная
Не поставщики сырья, а создатели добавленной стоимости
ИИ приходит в школы: опыт Актау
Завоевали 19 медалей
Важно не допускать потерь воды при ее транспортировке
На конвейере – сыр и детские смеси
Баурсаков много не бывает
Пенсионерам вход бесплатный
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
В Таразе открылся Дом культуры
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

В Чили работнику по ошибке выплатили 330 месячных зарплат
Число жертв обрушения школы в Индонезии продолжает расти
В Хорватии гадюка погибла от алкоголя
Беспилотный робо-мобиль патрулирует улицы Майами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]