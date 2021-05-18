Почти 15,5 млрд тенге задолжали казахстанцы за комуслуги
Екатерина Елисеева
В Казахстане задолженность потребителей за коммунальные услуги составила 15,4 млрд тенге. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На сегодня дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет порядка 15,4 млрд тенге, по сравнению с прошлым годом отмечается увеличение на 600 млн тенге. В 2020 году задолженность была 14,825 млрд тенге", – сказал спикер.
Он отметил, что больше всего оказались должны жители трех городов и двух областей.
"Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в Шымкенте - 3 млрд тенге; Нур-Султане - 2,9 млрд тенге; Алматы - 2,5 млрд тенге; а также Кызылординской области - 1,2 млрд тенге и Мангистауской области - 1 миллиард тенге", – уточнил Атамкулов.
По его словам, для погашения и снижения дебиторской задолженности акиматам нужно усилить работу с должниками.
Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги и погашению имеющейся задолженности энергопроизводящих организаций перед поставщиками топлива.
Глава Кабмина подчеркнул, что особенно необходимо обратить внимание на рост дебиторской задолженности акиматам Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Кызылординской и Мангистауской областей.