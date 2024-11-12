Почти 23 тысячи кубометров снега вывезли за день из Астаны

В ночную смену в Астане в снегоуборочных работах задействовано более 1,2 тыс. единиц спецтехники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: Акимат Астаны

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. В ночную смену на уборку снега и наледи по городу вышли 350 дорожных рабочих и 1 244 единицы спецтехники. В дневную смену 12 ноября коммунальные службы вывезли из Астаны почти 23 тыс. кубометров снега.

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезли свыше 126 тысяч кубометров снега 10 062 рейсами. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах.

Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.