Почти 25 млн тенге возместили потребителям в Атырауской области с начала года

Потребительский рынок
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Рассмотрено около 470 обращений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Атырауской области с начала текущего года потребителям было возмещено 24,6 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

По информации руководителя областного Департамента по защите прав потребителей и развитию торговли Самата Емберген, с начала года в ведомство поступило около 470 обращений. Большинство из них касались вопросов розничной торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, туристической и телекоммуникационной сфер.

По результатам 55 внеплановых проверок к 27 предпринимателям были применены меры в виде штрафа.

- В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары проводится ежедневный мониторинг. С начала года прошло 23 заседания комиссии, в ходе которых в отношении 40 субъектов предпринимательства, нарушивших требования закона «О регулировании торговой деятельности», были инициированы проверки. Для удержания цен местным производителям было предоставлено 294 бесплатных торговых места, - проинформировал Самат Емберген.

 

