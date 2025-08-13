Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Атырауской области с начала текущего года потребителям было возмещено 24,6 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

По информации руководителя областного Департамента по защите прав потребителей и развитию торговли Самата Емберген, с начала года в ведомство поступило около 470 обращений. Большинство из них касались вопросов розничной торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, туристической и телекоммуникационной сфер.

По результатам 55 внеплановых проверок к 27 предпринимателям были применены меры в виде штрафа.