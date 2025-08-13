Рассмотрено около 470 обращений
В Атырауской области с начала текущего года потребителям было возмещено 24,6 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz
По информации руководителя областного Департамента по защите прав потребителей и развитию торговли Самата Емберген, с начала года в ведомство поступило около 470 обращений. Большинство из них касались вопросов розничной торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, туристической и телекоммуникационной сфер.
По результатам 55 внеплановых проверок к 27 предпринимателям были применены меры в виде штрафа.
- В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары проводится ежедневный мониторинг. С начала года прошло 23 заседания комиссии, в ходе которых в отношении 40 субъектов предпринимательства, нарушивших требования закона «О регулировании торговой деятельности», были инициированы проверки. Для удержания цен местным производителям было предоставлено 294 бесплатных торговых места, - проинформировал Самат Емберген.