Почти 30 тысяч читателей посетили международную книжную ярмарку в столице

В Президентском центре столицы проходит IX Международная книжная выставка-ярмарка «Astana Eurasian Book Fair – 2026». Ярмарка, длящаяся несколько дней, охватила около тридцати тысяч читателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городкой акимат

Книжную выставку-ярмарку Astana Eurasian Book Fair – 2026 организовало издательство «Фолиант» при поддержке МКИ РК, акимата города Астаны и Фонда развития креативных индустрий Qazaq Creative.

Главная цель выставки – популяризация чтения, формирование культуры чтения, демонстрация новинок книжного рынка, презентация современных технологий в издательской сфере и развитие международного партнерства.

«Книжная выставка проходит на международном уровне. Это заслуга независимости, мы возрождаем национальную литературу на государственном уровне. Это и есть возрождение нации. В книжной цивилизации заложено много прекрасного. Мировая духовность заговорила на казахском языке, дошла до казахских читателей. Значимость этого события будет только расти», – сказал поэт и переводчик Сураган Рахмет.

В мероприятии, которое продлится пять дней, активно участвуют жители города. В выставке «Astana Eurasian Book Fair – 2026» принимают участие более 80 книгоиздательских, научно-образовательных и полиграфических компаний. Половина из них — казахстанские организации.

Также в работе выставки задействовано множество организаций из Казахстана, России, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Испании, Китая, Ирана, Беларуси, Португалии, Венесуэлы и Великобритании.