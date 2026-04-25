Почти 30 тысяч читателей посетили международную книжную ярмарку в столице

Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

В мероприятии, которое продлится пять дней, активно участвуют жители города

Фото: акимат Астаны

В Президентском центре столицы проходит IX Международная книжная выставка-ярмарка «Astana Eurasian Book Fair – 2026». Ярмарка, длящаяся несколько дней, охватила около тридцати тысяч читателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городкой акимат 

Книжную выставку-ярмарку Astana Eurasian Book Fair – 2026 организовало издательство «Фолиант» при поддержке МКИ РК, акимата города Астаны и Фонда развития креативных индустрий Qazaq Creative.

Главная цель выставки – популяризация чтения, формирование культуры чтения, демонстрация новинок книжного рынка, презентация современных технологий в издательской сфере и развитие международного партнерства.

«Книжная выставка проходит на международном уровне. Это заслуга независимости, мы возрождаем национальную литературу на государственном уровне. Это и есть возрождение нации. В книжной цивилизации заложено много прекрасного. Мировая духовность заговорила на казахском языке, дошла до казахских читателей. Значимость этого события будет только расти», – сказал поэт и переводчик Сураган Рахмет.

В мероприятии, которое продлится пять дней, активно участвуют жители города. В выставке «Astana Eurasian Book Fair – 2026» принимают участие более 80 книгоиздательских, научно-образовательных и полиграфических компаний. Половина из них — казахстанские организации.

Также в работе выставки задействовано множество организаций из Казахстана, России, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Испании, Китая, Ирана, Беларуси, Португалии, Венесуэлы и Великобритании.

Популярное

Все
Помогут цифровые технологии
Возглавили мировой зачет
Визуальный голос общества
В центре внимания – редкоземельные материалы
Для усиления практической направленности проектов ООН
Победный настрой спортсменов
Армейцы проявляют силу духа
Ответственное и осознанное участие
Контуры энергетического будущего
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Золото завоевала инспектор СОБРа
Внедрять системы раннего оповещения
В шаге от элиты
Когда яблони цветут
Стартовал чемпионат «BabySkills Атырау – 2026»
От гражданской активности – к развитию сельских территорий
Основной закон и экономическая политика государства
Технологии отправляют в прошлое рутинные профессии
ЖКХ: есть конкретные результаты модернизации
Проект по Каспию востребован
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Серебро с золотым отливом
Система управления наукой будет реформирована
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
И станут ровными дороги
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
В гостях у Димаша Ахмедовича
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Топливные муки земледельцев
Стартовал проект Ondeu
Волонтеры поддержали республиканскую акцию по сохранению культурного наследия
Укрепление координации и взаимодействия
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Героев Книги рекордов мира чествовали в Астане
Открытие летнего велосезона прошло в столице в рамках экоак…
В Астане проведут генуборку
Первый день книжной выставки-ярмарки собрал более 10 тысяч …

