Почти 400 млн тенге проиграла в казино бухгалтер из Астаны
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Приговором суда жительница Астаны осуждена к 5 годам лишения свободы за мошенничество в целях денежной наживы для азартных игр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру.
- Виновная, будучи бухгалтером в ТОО, ввела в заблуждение владельцев компании о выгодных инвестициях за рубежом, присвоив тем самым путем обмана свыше 385,9 млн тенге. Почти всю сумму похищенных денег осужденная проиграла в казино. Участвующим по делу гособвинителем представлены все доказательства о виновности осужденной, - рассказали в пресс-службе.
Приговор суда вступил в законную силу, добавили в ведомстве.