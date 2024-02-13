Почти 400 млн тенге проиграла в казино бухгалтер из Астаны

- Виновная, будучи бухгалтером в ТОО, ввела в заблуждение владельцев компании о выгодных инвестициях за рубежом, присвоив тем самым путем обмана свыше 385,9 млн тенге. Почти всю сумму похищенных денег осужденная проиграла в казино. Участвующим по делу гособвинителем представлены все доказательства о виновности осужденной, - рассказали в пресс-службе.