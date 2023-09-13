Почти 500 тонн продукции везёт Кызылординская область на ярмарку в Астану

Сельское хозяйство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Гостям ярмарки представят концертную программу с участием деятелей культуры Кызылординской области.

Фото: Kazpravda.kz

Осенний сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок в Астане продолжит Кызылординская область. Аграрии региона везут в столицу более 450 тонн продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат.

Ярмарка сельхозтоваропроизводителей Кызылординской области будет работать с 9 утра до 19:00 вечера 16 и 17 сентября.

Фермеры привезут в Астану более 450 тонн продукции. В том числе – свыше 130 тонн риса, 10 тонн мяса, около 30 тонн рыбы, порядка 30 тонн овощей и фруктов, 230 тонн бахчевых, 3 тонны соли, 10 тонн молочной продукции, 5 тонн кондитерских изделий и других видов товаров, рассказали в пресс-службе.

Гостям ярмарки представят концертную программу с участием деятелей культуры Кызылординской области.

Отмечается, что в этом году место проведение ярмарки переместилось на площадь перед КазНУИ (Шабыт) по адресу пр. Тәуелсіздік, 50.

Напомним, в Астане также проводятся городские ярмарки выходного дня. Дни проведения также суббота – воскресенье. В них принимают участие оптовые поставщики продовольственных товаров, и крестьянские хозяйства с близлежащих районов.

Ярмарки проходят в каждом районе, в специально определенной точке.

#Астана #ярмарка #Кызылорда #аграрии #продукция

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