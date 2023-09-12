Почти 7000 человек числятся пропавшими без вести в результате наводнений в Ливии

Порядка 7 тыс. человек пропали без вести в результате наводнений в Ливии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото: kazpravda.kz

Также, по словам главы организации Кайсы Аль-Фахри, в городе Дерна погибло не менее 150 человек. Соответствующие данные Ливийского общества Красного Полумесяца в Бенгази 11 сентября приводит телеканал Al Jazeera.

При этом корреспондент Al Jazeera Ахмед Халиф уточнил, что окончательной информации о последствиях разгула стихии и числе жертв пока нет.

Ранее в понедельник сообщалось о более чем 5 тыс. пропавших.

Тогда же глава назначенного ливийским парламентом правительства Усама Хамад заявил, что в стране объявлен трехдневный траур.

10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном «Даниэль», были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов на востоке Ливии, включая Дерну и Эль-Байду. В связи с этим в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.