Почти 900 добрых дел совершили казахстанцы за месяц «Марафона добрых дел»

В проекте приняли участие около 10 тысяч граждан из разных регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: пресс-служба МКИ

В ведомстве отметили, что в Казахстане продолжается «Марафон добрых дел». Это традиционный общенациональный проект, направленный на развитие культуры благотворительности и волонтерства.

По правилам проекта, доброе дело необходимо выложить в социальных сетях и пройти регистрацию на сайте www.qazvolunteer.kz

«На сегодня счетчик зафиксировал 826 добрых дел. В Астане волонтеры собрали более 2 тонн мусора и пластика. В Костанайской области в рамках акции «Твори добро» многодетным семья доставили предметы первой необходимости. Кроме того, стартовала акция «Дорога в школу» для оказания необходимой помощи школьникам из малообеспеченных, многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. В целом участие в проекте приняли порядка 10 тысяч казахстанцев. Марафон продлится до 1 декабря», – пишут в распространенном пресс-релизе.

После состоится торжественная церемония награждения участников по 10 номинациям, в том числе специальным, таким как «Самый добрый регион», «Самый добрый коллектив», «Самое доброе учебное заведение», «Самый добрый аул», а также для представителей СМИ, активно принимавших участие в освещении марафона.

Более подробную информацию о проекте можно получить на сайте www.qazvolunteer.kz