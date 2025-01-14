Почти каждый второй тенге в общепите «съели» в Алматы и Астане

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

К такому выводу пришли аналитики DATA HUB, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За январь-декабрь 2024 года объемы выручки заведений общественного питания от продажи еды и напитков достигли по РК в целом 1,3 трлн тенге, что с поправкой на рост цен в сегменте, на 10% больше, чем в те же месяцы 2023 года. 

Из этой суммы почти половина – 625 млрд тенге приходится на Алматы и Астану - 47%. Предыдущие пять лет она по итогам января-декабря находилась в среднем на уровне в 45%, а 10 лет назад, к примеру, составляла лишь около трети. 

«В 2024 году Алматы и Астана расположились на первых двух местах по объемам выручки среди регионов со сходными результатами в 318,5 млрд и 306,5 млрд тенге соответственно. Однако темпы роста оказались гораздо выше в Астане (+23% г/г с поправкой на инфляцию). В Алматы получилось +8% г/г, и это притом, что в 2023-м объемы в городе вообще падали (-6%)», - отметили аналитики.  

Самым насыщенным месяцем в году для обоих городов оказался декабрь: на него пришлось по 14% от общей выручки за 12 месяцев. 

#Астана #Алматы #общепит #выручка

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