Почти каждый второй тенге в общепите «съели» в Алматы и Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За январь-декабрь 2024 года объемы выручки заведений общественного питания от продажи еды и напитков достигли по РК в целом 1,3 трлн тенге, что с поправкой на рост цен в сегменте, на 10% больше, чем в те же месяцы 2023 года.

Из этой суммы почти половина – 625 млрд тенге приходится на Алматы и Астану - 47%. Предыдущие пять лет она по итогам января-декабря находилась в среднем на уровне в 45%, а 10 лет назад, к примеру, составляла лишь около трети.

«В 2024 году Алматы и Астана расположились на первых двух местах по объемам выручки среди регионов со сходными результатами в 318,5 млрд и 306,5 млрд тенге соответственно. Однако темпы роста оказались гораздо выше в Астане (+23% г/г с поправкой на инфляцию). В Алматы получилось +8% г/г, и это притом, что в 2023-м объемы в городе вообще падали (-6%)», - отметили аналитики.

Самым насыщенным месяцем в году для обоих городов оказался декабрь: на него пришлось по 14% от общей выручки за 12 месяцев.