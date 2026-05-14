Почти млрд упаковок лекарств промаркировали в Казахстане

Здравоохранение
211
Дана Аменова
специальный корреспондент

Эффективная работа системы маркировки стала одним из факторов при оценке индикатора фармаконадзора в ходе комплексной проверки ВОЗ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 июля 2024 года в Казахстане введена система маркировки лекарственных средств, которая сегодня охватывает 100% фармацевтического рынка страны. На аптечных полках доля маркированных препаратов составляет 70%  остальное приходится на лекарства, произведённые до введения системы и постепенно выходящие из обращения в установленном порядке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Как уточняется, согласно данным системы Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров, с 1 июля 2024 года в Казахстане промаркировано свыше 960 млн упаковок лекарственных средств.

Система маркировки и прослеживаемости продолжает демонстрировать устойчивый рост, подтверждая поэтапное расширение охвата фармацевтического рынка и постепенное вытеснение немаркированной продукции из оборота.

«В первый месяц работы системы было промаркировано более 10,2 млн упаковок, а к концу 2024 года ежемесячные объёмы выросли почти в пять раз  до 49 млн упаковок в декабре. Если за период с января по апрель 2025 года было промаркировано порядка 180,5 млн упаковок, то за аналогичный период 2026 года  уже 205,3 млн упаковок, что на 24,7 млн упаковок больше, или почти на 14% выше. Это свидетельствует о продолжающемся росте вовлечённости участников рынка в систему маркировки и усилении прозрачности фармацевтической отрасли. В рамках государственного лекарственного обеспечения единым дистрибьютором закуплено 145 млн упаковок маркированных препаратов. Из них 122 млн упаковок, или более 84%,  продукция отечественных производителей, 23,6 млн  импортные препараты»,  сказано в информации.

Система маркировки обеспечивает полную прослеживаемость каждой упаковки на всех этапах  от производства до конечного потребителя. Благодаря этому государство получило реальный инструмент контроля качества, выявления фальсификата и оперативного реагирования на нарушения.

