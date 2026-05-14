Почти млрд упаковок лекарств промаркировали в Казахстане

С 1 июля 2024 года в Казахстане введена система маркировки лекарственных средств, которая сегодня охватывает 100% фармацевтического рынка страны. На аптечных полках доля маркированных препаратов составляет 70% – остальное приходится на лекарства, произведённые до введения системы и постепенно выходящие из обращения в установленном порядке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Как уточняется, согласно данным системы Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров, с 1 июля 2024 года в Казахстане промаркировано свыше 960 млн упаковок лекарственных средств.

Система маркировки и прослеживаемости продолжает демонстрировать устойчивый рост, подтверждая поэтапное расширение охвата фармацевтического рынка и постепенное вытеснение немаркированной продукции из оборота.

«В первый месяц работы системы было промаркировано более 10,2 млн упаковок, а к концу 2024 года ежемесячные объёмы выросли почти в пять раз – до 49 млн упаковок в декабре. Если за период с января по апрель 2025 года было промаркировано порядка 180,5 млн упаковок, то за аналогичный период 2026 года – уже 205,3 млн упаковок, что на 24,7 млн упаковок больше, или почти на 14% выше. Это свидетельствует о продолжающемся росте вовлечённости участников рынка в систему маркировки и усилении прозрачности фармацевтической отрасли. В рамках государственного лекарственного обеспечения единым дистрибьютором закуплено 145 млн упаковок маркированных препаратов. Из них 122 млн упаковок, или более 84%, – продукция отечественных производителей, 23,6 млн – импортные препараты», – сказано в информации.

Система маркировки обеспечивает полную прослеживаемость каждой упаковки на всех этапах – от производства до конечного потребителя. Благодаря этому государство получило реальный инструмент контроля качества, выявления фальсификата и оперативного реагирования на нарушения.