Новый метод выявления онкомутаций по крови впервые внедрили в Казахстане

Уже разработаны панели на 52 мутации и получены первые результаты

Фото: МЦ УДП РК

На базе больницы Медицинского центра УДП РК внедрена уникальная технология – метод определения мутаций по свободно циркулирующей опухолевой ДНК. Исследование впервые представлено в Казахстане и странах региона, сообщает Kazpravda.kz

Как отмечают в МЦ УДП РК, метод является высокотехнологичным и требует применения современного оборудования и технологий NGS-секвенирования. Новая методика позволяет выявлять опухолевые клетки и специфические мутации по венозной крови. Это дает возможность прогнозировать развитие онкологического процесса и начало метастазирования за 8-19 месяцев до клинических проявлений.

«Мы внедрили метод, который является будущим онкологии. Он позволяет выявлять онкологический процесс на ранних этапах, определять дополнительные мутации и проводить диагностику в случаях, когда невозможно выполнить биопсию. По этим биомаркерам мы можем прогнозировать начало метастазирования за 8-19 месяцев», – говорит руководитель геномной лаборатории БМЦ Гульшара Абильдинова.

В настоящее время разработаны панели на 52 мутации, и уже получены первые результаты. У пациентов, которым ранее невозможно было определить мутационный профиль опухоли, выявлены генетические изменения и назначена таргетная терапия.

Особое значение метод имеет для пациентов с раком молочной железы, так как позволяет своевременно выявить признаки метастазирования и скорректировать тактику лечения.

Внедрение такого метода открывает новые возможности для врачей-онкологов и химиотерапевтов, позволяя заблаговременно назначать таргетную или адъювантную терапию, отметили в пресс-службе.