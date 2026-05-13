77 трансплантаций провели в Казахстане за квартал

Сегодня пересадка органов для тысяч пациентов остаётся единственным шансом на спасение жизни и возвращение к полноценной жизни. За последние три года в стране отмечается рост количества операций по трансплантации органов.

В 2023 году в Казахстане проведено 236 трансплантаций органов, в 2024 году – 260, в 2025 году – 310 операций, что стало наибольшим показателем за последние годы. В 1 квартале 2026 года уже выполнено 77 трансплантаций, в том числе: – от прижизненных доноров – 55; – от посмертных доноров – 22.

В структуре трансплантаций выполнены пересадки почек, печени, сердца, лёгких и роговицы. Отдельное внимание уделяется развитию детской трансплантологии. В 2025 году детям проведено 16 трансплантаций органов.

При этом число пациентов, ожидающих пересадку, продолжает оставаться высоким. На сегодняшний день в листе ожидания трансплантации находятся более 4 600 пациентов, включая 119 детей. Наибольшая потребность сохраняется в трансплантации почек – 4 102 пациента. Также пересадку печени ожидают 267 человек, сердца – 198, лёгких – 33 пациента. По сравнению с 2023 годом количество пациентов в листе ожидания увеличилось с 3,9 тыс. до 4,6 тыс. человек. Одним из ключевых факторов развития трансплантологии остаётся посмертное донорство и готовность общества поддерживать культуру донорства органов.

Количество выявленных потенциальных посмертных доноров увеличилось с 49 в 2023 году до 186 в 2025 году. За I квартал 2026 года выявлено ещё 55 потенциальных доноров.

Всё больше казахстанцев выражают своё волеизъявление по вопросу посмертного донорства через портал eGov.

Если в 2023 году в системе было зарегистрировано 38,7 тыс. волеизъявлений, то по состоянию на апрель 2026 года их количество превысило 156 тыс. При этом согласие на посмертное донорство выразили только 15,1 тыс. граждан, в то время как отказ зарегистрировали 140,8 тыс. человек.