Почти на 20 процентов подорожали продукты с начала года в Казахстане

За прошедшую неделю в Казахстане цены на социально-значимые продовольственные товары повысились по 0,2%, с начала месяца – на 0,4%, с начала года – на 18,7%. В годовом выражении СЗПТ подорожали на 18,1%, что выше аналогичного периода 2021 года на 0,9 процентных пункта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stat.gov.kz.

По данным Бюро национальной статистики, за прошедшую неделю подешевели: лук – на 4,6%, картофель – на 1,8%, белокочанная капуста – на 1,7%, морковь – на 1,5%.

За прошедшую неделю подорожали: рожки – на 2,1%, соль – на 1,3%, масло подсолнечное – на 1,3%.

Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК (на 16 августа 2022 года): рожки – 271 тг/кг, мясо кур – 1 163 тг/кг, масло подсолнечное – 844 тг/л, соль – 63 тг/кг.

В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований, отметили в Бюро нацстатистики.