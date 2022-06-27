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Общество
"Почти половина казахстанцев живут в кредит" – глава НПК о причинах январских беспорядков
Диасов Ораз
корреспондент

Председатель народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что практически все взрослое население Казахстана имеют непогашенные кредиты, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Одной из главных причин, мы почему-то забываем об этом и стали меньше уделять внимание этой теме, одной из причин событий 5 января, протестов и беспорядков, явилась высокая закредитованность населения. Вообще за последние 3 года банковское кредитование физических лиц выросло почти на 70% и достигло астрономической цифры - 11,4 трлн тенге. Почти 6,3 млн казахстанцев сегодня имеют непогашенные кредиты в банках. Еще 1,2 млн казахстанцев закредитованы в микрофинансовых организациях. Это практически все взрослое население Казахстана», - сказал Ертысбаев на площадке АЭФ.

Он напомнил, что 5 января этого года Глава государства дал четкое указание о необходимости принятия закона «О банкротстве физических лиц».

«Прошло полгода, и я так понимаю, что в следующем году, может быть, примут этот закон. То есть, конкретики нет, а это очень важно. Вы видите, насколько это злободневно, актуально. Сегодня в ходе обсуждения неоднократно все выступающие подчеркивали, что одной из важных причин январских событий была именно проблема масштабной закредитованности населения в Казахстане. Называются цифры от 6 до 7 млн и более граждан Казахстана, которые находятся в этой опасной зоне закредитованности», - резюмировал спикер.

Стоит отметить, что закредитованность казахстанцев растет из года в год. К примеру, по данным телеканала "Хабар", в прошлом году в кредитную систему пришли еще 333 тысячи новых заемщиков, которые раньше никогда не оформляли кредит в банке.

Общее число казахстанцев, имеющих действующие займы, по данным первого кредитного бюро, превышает 6,5 млн человек из чуть больше 19-миллионного населения страны. На сегодня розничный кредитный портфель Казахстана превысил 10 трлн тенге - это почти на 43% больше, чем в прошлом году. И, как выяснилось, львиная доля займов – это потребительские беззалоговые кредиты.

На втором месте идут ипотечные займы, после – автокредитование, кредитные карты и залоговые потребительские кредиты.

Больше всего банки выдали займы жителям столицы, Алматы, Алматинской и Туркестанской областей. На их долю пришлось 44% от общего объема всех выданных кредитов.

Закредитованность населения:

6,6 млн человек имеют кредиты

10,76 трлн тенге – розничный кредитный портфель – 42,9 %;

5,28 трлн тенге – потребительские беззалоговые кредиты;

3,39 трлн тенге – ипотечное кредитование;

1,09 трлн тенге – автокредитование;

348,3 млрд тенге – кредитные карты;

498,3 млрд тенге – залоговые потребительские кредиты.

Больше всего выдано кредитов в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Туркестанской области.

Аналитики, между тем, описали портрет среднестатистического заемщика в Казахстане. Итак, в основном это люди в возрасте от 31 до 45 лет. Среднемесячный платеж среди мужчин составляет 102 тысячи тенге, у женщин – 86 тысяч. Причем мужчины, как показывает практика, свой первый кредит берут для покупки автомобиля, второй актив идет уже на приобретение недвижимости. А вот у женщин всё наоборот – сначала "крыша над головой", а после – средство для передвижения.

Что касается мелких кредитов – в последние годы казахстанцы стали брать взаймы не только на неотложные нужды, но и чтобы купить еду, одежду, и даже для того, чтобы собрать ребенка в школу, отметил "Хабар".

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