"Почти половина казахстанцев живут в кредит" – глава НПК о причинах январских беспорядков

Председатель народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что практически все взрослое население Казахстана имеют непогашенные кредиты, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Одной из главных причин, мы почему-то забываем об этом и стали меньше уделять внимание этой теме, одной из причин событий 5 января, протестов и беспорядков, явилась высокая закредитованность населения. Вообще за последние 3 года банковское кредитование физических лиц выросло почти на 70% и достигло астрономической цифры - 11,4 трлн тенге. Почти 6,3 млн казахстанцев сегодня имеют непогашенные кредиты в банках. Еще 1,2 млн казахстанцев закредитованы в микрофинансовых организациях. Это практически все взрослое население Казахстана», - сказал Ертысбаев на площадке АЭФ.

Он напомнил, что 5 января этого года Глава государства дал четкое указание о необходимости принятия закона «О банкротстве физических лиц».

«Прошло полгода, и я так понимаю, что в следующем году, может быть, примут этот закон. То есть, конкретики нет, а это очень важно. Вы видите, насколько это злободневно, актуально. Сегодня в ходе обсуждения неоднократно все выступающие подчеркивали, что одной из важных причин январских событий была именно проблема масштабной закредитованности населения в Казахстане. Называются цифры от 6 до 7 млн и более граждан Казахстана, которые находятся в этой опасной зоне закредитованности», - резюмировал спикер.

Стоит отметить, что закредитованность казахстанцев растет из года в год. К примеру, по данным телеканала "Хабар", в прошлом году в кредитную систему пришли еще 333 тысячи новых заемщиков, которые раньше никогда не оформляли кредит в банке.

Общее число казахстанцев, имеющих действующие займы, по данным первого кредитного бюро, превышает 6,5 млн человек из чуть больше 19-миллионного населения страны. На сегодня розничный кредитный портфель Казахстана превысил 10 трлн тенге - это почти на 43% больше, чем в прошлом году. И, как выяснилось, львиная доля займов – это потребительские беззалоговые кредиты.

На втором месте идут ипотечные займы, после – автокредитование, кредитные карты и залоговые потребительские кредиты.

Больше всего банки выдали займы жителям столицы, Алматы, Алматинской и Туркестанской областей. На их долю пришлось 44% от общего объема всех выданных кредитов.

Закредитованность населения:

6,6 млн человек имеют кредиты

10,76 трлн тенге – розничный кредитный портфель – 42,9 %;

5,28 трлн тенге – потребительские беззалоговые кредиты;

3,39 трлн тенге – ипотечное кредитование;

1,09 трлн тенге – автокредитование;

348,3 млрд тенге – кредитные карты;

498,3 млрд тенге – залоговые потребительские кредиты.

Больше всего выдано кредитов в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Туркестанской области.

Аналитики, между тем, описали портрет среднестатистического заемщика в Казахстане. Итак, в основном это люди в возрасте от 31 до 45 лет. Среднемесячный платеж среди мужчин составляет 102 тысячи тенге, у женщин – 86 тысяч. Причем мужчины, как показывает практика, свой первый кредит берут для покупки автомобиля, второй актив идет уже на приобретение недвижимости. А вот у женщин всё наоборот – сначала "крыша над головой", а после – средство для передвижения.

Что касается мелких кредитов – в последние годы казахстанцы стали брать взаймы не только на неотложные нужды, но и чтобы купить еду, одежду, и даже для того, чтобы собрать ребенка в школу, отметил "Хабар".