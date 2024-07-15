Почти 40 млн тенге перевела мошенникам жительница Карагандинской области

Под влиянием аферистов она продала квартиру, взяла большой кредит и заняла у знакомых

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Департаменте полиции Карагандинской области описали несколько ситуаций, в которых граждане доверились мошенникам, и не только потеряли личные сбережения, но и остались в долгах, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметили полицейские, все жертвы мошенников знали о способах и методах работы кибераферистов.

К примеру, 63-летняя пенсионерка после разговора с «финансовым» работником, который обещал защитить ее счета в банке от преступных атак, срочно продала свою квартиру, взяла кредит на большую сумму, сняла все свои сбережения и еще заняла у знакомых. Действуя строго по правилам лже-банкира, перевела 38 миллионов тенге на чужие счета. Когда до неё дошёл весь смысл совершенных действий, пришла с заявлением в полицию.

Среди жертв мошенников есть 44 преподавателя вузов и школ, 12 воспитателей детсадов, отмечают стражи порядка.

Так, 67-летнему доктору наук одного из университетов города позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что через его счета в банке проводятся транзакции средств для террористов. Они убедили его, что вопрос можно решить, только если срочно вернуть деньги обратно.

Услышав сомнения в голосе жертвы, мошенники выслали ему на ватсап «квитанцию». Перезвонила ему уже «банковский работник». Женщина уверенно говорила, что нужно сначала заблокировать все счета, для защиты сбережений. Мужчина согласился. Через несколько минут ему сообщили, что для закрытия долга поступили деньги по госсубсидии и их нужно вернуть в банк. Далее, строго соблюдая требования звонивших, снял деньги со счета и перечислил через терминал другого банка третьему лицу. В итоге мужчина перевёл 6 млн тенге собственных денег и кредита мошенникам.

На уловки мошенников попадаются и бизнесмены. По поиску «виртуальных помощников» зарегистрировано 92 обращения.

Директору одного из ТОО областного центра обещали помочь с инвестициями. В результате почти 199 млн тенге ушли на счета мошенников.

«В процессе работы полицейских и банков устанавливается вся цепочка движения денег. Мониторинг переводов показывает, что деньги оседают на зарубежных счетах. Несмотря на сложности и большой объем работы, на сегодня задержано 26 человек. В ходе следствия доказана их вина в более 300 мошеннических действиях и возвращено более 60 млн тенге», – резюмировал Абиль Абильдин.

Также сообщается, что несмотря на проводимую профилактическую работу по предупреждению интернет-мошенничества, жители продолжают попадать в ловушки киберпреступников. Только с начала года 845 жителей Карагандинской области перевели на счета мошенников свыше 1,5 млрд тенге. 167 пенсионеров стали жертвами мошенников.