​Подарили дом... выпускники

Выпускники 2000 года школы-лицея им. Абая Тюлькубасского района собрали деньги на покупку дома в районном центре – поселке Турара Рыскулова – и подарили его нуждающейся многодетной семье Хажибековых, которая на протяжении многих лет вынуждена была жить на съемной квартире.

Учитывая, что пособие по инвалидности главы семейства и адрес­ная социальная помощь составляют весь доход Хажибековых, вряд ли они в ближайшей перспективе смогли бы самостоятельно обзавестись жильем. Теперь же у большой семьи, в которой подрастает пятеро детей, в собственности свой пятикомнатный дом.

Благодаря участию земляков у семьи появилась возможность жить в комфортных условиях и, самое главное, больше никуда не переезжать. Хажибековы не ожидали такого подарка. Неудивительно, что, принимая символический ключ от нового жилища, хозяйка смахивала слезы и горячо благодарила.

В Тюлькубасском районе уже стали традицией акции, когда выпускники школ, окончившие учебные заведения десятилетия назад, организовывают благо­творительные акции, чтобы поддержать нуждающихся земляков. Впервые с такой инициативой выпускники школы-лицея им. Абая выступили 2 года назад.

Тогда бывшие ученики, окончившие школу в 1998 году, предложили не тратить деньги на шумную вечеринку старых друзей, а сделать доброе дело и порадовать нуждающуюся семью. Сложились, кто сколько смог, и купили дом для матери-одиночки.

В прошлом году их примеру последовали выпускники 1999 года, собрав средства на покупку дома еще одной женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации и в одиночку воспитывающей детей.

Социально незащищенные категории граждан в Тюлькубасском районе получают всестороннюю поддержку и со стороны акимата района, спонсоров. Так, только в рамках проекта «Қамқорлық», инициированного акиматом облас­ти, 93 нуждающиеся семьи смогли решить жилищную проблему.