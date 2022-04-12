Житель Туркестанской области был изобличен при реализации поддельных денег в сумме 9 300 долларов США банкнотами номиналом по 100 долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентства РК по финансовому мониторингу.

"Злоумышленник задержан и водворен в ИВС по подозрению в совершении преступления по ст.231 ч.2 п.3 УК РК. Расследование продолжается", - проинформировали в пресс-службе.

АФМ призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия +7 7172 708 478.

"Обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность", - отметили в агентстве.