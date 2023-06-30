Поддельные конфеты с бактериями продавали в Павлодаре

Фото: pavlodarnews.kz

Сымитированные под известные бренды подпольные сладости продавались на рынках Павлодара, сообщает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В Павлодаре подделки заметили на рынке «Асыл» и в торговом доме «Олжа». Сладости имитировали известные бренды: производители изменяли одну или несколько букв.

Контрафакт проверяли Национальная Ассоциация «Денсаулык», Национальная лига потребителей и коммерческий проект «Report Kontrafakt».

Эксперты сдали в лабораторию образцы конфет Fiberello. В них обнаружили колиформы – бактерии группы кишечной палочки и превышение допустимых норм дрожжей. Это свидетельствует о нарушении правил изготовления и хранения продукции. Из-за количества дрожжей выше нормы в организме могут накапливаться токсичные вещества и развиться дисбактериоз, расстройство функций желудочно-кишечного тракта, нарушиться обмен веществ.

«Рост подделок приобрел невиданные масштабы. Вся контрафактная продукция, которую мы выявили при анализе рынка, имеет неизвестное происхождение», – отметила президент Национальной лиги потребителей Светлана Романовская.

Как выяснилось, товары не соответствовали требованиям по маркировке, на упаковках не было информации о производителе, описания состава продукта.

В большинстве случаев на упаковке поддельных конфет указывался адрес компании-производителя в Узбекистане. Однако по указанным адресам производств не обнаружено не было, а значит, сладости произведены кустарным способом.

По словам Светланы Романовской, пример конфет, имитирующих известные бренды – доказательство полного отсутствия контроля. Поступлением контрафакта и его выявлением никто не занимается.

«Одна из главных причин – мораторий на проверку бизнеса, запрет поставил честных производителей и нарушителей закона в равные, но несправедливые условия», – уверена Романовская.

Она добавила, что выпускающие качественную и полезную продукцию, более дорогую по себестоимости, предприниматели проигрывают тем, кто старается снизить затраты на производство и заработать больше, предлагая некачественный и даже опасный для жизни товар.

По данным Национальной палаты предпринимателей Казахстана, с 2018 по 2021 годы в страну завезли контрафактную продукцию на 30 млрд тенге, ежегодно этот объем увеличивается на 10%.