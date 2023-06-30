Поддельные конфеты с бактериями продавали в Павлодаре

Экономика, Общество
250
Кунапия Гульмира
корреспондент

Опасность продукта подтверждена лабораторией.

Фото: pavlodarnews.kz

Сымитированные под известные бренды подпольные сладости продавались на рынках Павлодара, сообщает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В Павлодаре подделки заметили на рынке «Асыл» и в торговом доме «Олжа». Сладости имитировали известные бренды: производители изменяли одну или несколько букв.

Контрафакт проверяли Национальная Ассоциация «Денсаулык», Национальная лига потребителей и коммерческий проект «Report Kontrafakt».

Эксперты сдали в лабораторию образцы конфет Fiberello. В них обнаружили колиформы – бактерии группы кишечной палочки и превышение допустимых норм дрожжей. Это свидетельствует о нарушении правил изготовления и хранения продукции. Из-за количества дрожжей выше нормы в организме могут накапливаться токсичные вещества и развиться дисбактериоз, расстройство функций желудочно-кишечного тракта, нарушиться обмен веществ.

«Рост подделок приобрел невиданные масштабы. Вся контрафактная продукция, которую мы выявили при анализе рынка, имеет неизвестное происхождение», – отметила президент Национальной лиги потребителей Светлана Романовская.

Как выяснилось, товары не соответствовали требованиям по маркировке, на упаковках не было информации о производителе, описания состава продукта.

В большинстве случаев на упаковке поддельных конфет указывался адрес компании-производителя в Узбекистане. Однако по указанным адресам производств не обнаружено не было, а значит, сладости произведены кустарным способом.

По словам Светланы Романовской, пример конфет, имитирующих известные бренды – доказательство полного отсутствия контроля. Поступлением контрафакта и его выявлением никто не занимается.

«Одна из главных причин – мораторий на проверку бизнеса, запрет поставил честных производителей и нарушителей закона в равные, но несправедливые условия», – уверена Романовская.

Она добавила, что выпускающие качественную и полезную продукцию, более дорогую по себестоимости, предприниматели проигрывают тем, кто старается снизить затраты на производство и заработать больше, предлагая некачественный и даже опасный для жизни товар.

По данным Национальной палаты предпринимателей Казахстана, с 2018 по 2021 годы в страну завезли контрафактную продукцию на 30 млрд тенге, ежегодно этот объем увеличивается на 10%.

#Павлодар #производство #нарушение #лаборатория #контрафакт #конфеты #бактерии #дрожжи

Популярное

Все
Текели – город парадоксов: промышленный и туристический, относительно молодой и с насыщенной историей, малонаселенный и очень перспективный
К сотне приближается число жителей Кентау, для которых посещение популярного в городе фастфуда обернулось проблемами со здоровьем
Аналог Алисы, говорящий на казахском языке, разработали костанайские выпускницы NIS
Все чаще дети получают травмы и увечья на игровых площадках. Кто виноват и что делать, выясняла корреспондент «КП»
Центр тяжести должен сместиться в регионы
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев убедился, что ремонт Петропавловской ТЭЦ-2 в целом идет по графику, но есть детали…
Кто спрятался, я не виноват
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Гала-концерт под открытым небом состоится на сцене амфитеатра в Астане
Головкин начал переговоры по бою в Казахстане
Национальный день печати утвердили в Казахстане
Распоряжение Главы государства
Правительство дает отписки на депутатские запросы – спикер Мажилиса
Слушать, читать, достигать
Путешествие в мир музыки
В WhatsApp добавили ещё одну ключевую функцию Telegram
Летом витамины слаще
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Какие мероприятия пройдут в столице к 25-летию Астаны
Быть ближе друг к другу
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Село городского масштаба
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Страсти вокруг бюджета
Более шестисот ребят прошли «боевое крещение» на военно-патриотическом сборе «Айбын», который состоялся в учебном центре «Спасск» Карагандинской области
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
Блогер, популяризатор изучения казахского языка Александра Мыскина мечтает о том, чтобы клубы разговорного языка «Үйде сөйле» появились во всех дворах страны
Госсоветнику рассказали о проблемах Института археологии имени Маргулана
Увеличение взаимной торговли обсудили главы правительств Казахстана и Грузии
Алматинку парализовало после удара мужчины на улице
Яркая звезда по имени Магжан
Видео со спасенным пожарными оленёнком растрогало Казнет
Журналист Думан Мухаметкарим арестован по подозрению в финансировании экстремизма
Инцидент на рынке "Алтын Орда" в Алматинской области прокомментировали в полиции
На 30% повысится зарплата педагогов дошкольного образования в Казахстане
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанцам
Конкурс среди поэтов и писателей объявлен в честь 25-летия Астаны
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Копию Луны за два года построят в Дубае
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области

Читайте также

8 лет колонии: приговор Гульмире Сатыбалды огласил кызылорд…
Подрастающее поколение плохо знает законы – Касым-Жомарт То…
На огромный вал жалоб от населения указал Токаев полицейским
Имидж и авторитет полиции среди населения не соответствуют …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]