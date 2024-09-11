Подготовка квалифицированных кадров требует перезагрузки

В мероприятии, прошедшем в форма­те «круглого стола», приняли участие доктор филологичес­ких наук Рахымжан Турысбек, доктор исторических наук Тлеген Садыков, доктор экономических наук Бауыржан Толысбаев, кандидат социальных наук Рамазан Салыкжанов, доктор юридических наук Жамаладен Ибрагимов, а также активисты студенческих клубов и организаций. Модератором мероприятия выступила проректор по социально-культурному развитию ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ляззат Нуркатова.

В своих выступлениях ученые отмечали, что Главой государства дан всесторонний и глубокий анализ современных общественно-политических и социально-экономических явлений в нашей стране и во всем мире, поставлены конкретные задачи и определены пути их решения, позволяющие достичь обозначенных в Послании целей.

По мнению профессора Рахымжана Турысбека, основной акцент Президент Касым-Жомарт Токаев сделал на развитии прикладной науки и наращивании ее потенциала, так как потребность в квалифицированных специалистах на сегодняшний день – один из приоритетных общественных запросов.

– Эти направления охватывают и сферу технического и профессионального образования, что говорит о необходимости реформирования подготовки квалифицированных кадров. В этой связи 2025 год объявлен Годом рабочих профессий, особо отмечены такие качества, как ответственность и трудолюбие, квалификация и профессионализм. Среднее образование, повышение квалификации учителей, дошкольное воспитание и обучение, система современных школ в рамках этих направлений будут всесторонне отражены. На основе этого делается вывод: «Учителя – интеллектуальная сила нации». В частности, данные обстоятельства имеют большое значение и влияние на развитие страны и экономический рост, формирование человеческого фактора с точки зрения конкурентоспособности, – отметил ученый.

Бауыржан Толысбаев поддержал коллегу и подчеркнул общественную и экономическую значимость Послания Президента. По его словам, выступление Главы государства должно придать импульс разработке направлений для произ­водства продуктов глубокой переработки, ориентированных на инновации. Тем самым отечественная экономика, характерной особенностью которой является диверсификация произ­водства, будет развиваться в новом направлении.

Ассоциированный профессор кафедры социологии ЕНУ Рамазан Салыкжанов в свою очередь отметил необходимость реформирования законодательства в области массового спорта.

– Для здоровья нации важно развивать детско-юношеский и студенческий спорт. Чемпионы мира и Олимпиады вырастают из огромного количества любителей и самородков, которые в первую очередь приходят в массовый спорт. Поэтому необходимость перераспределения государственного финансирования в пользу детско-юношес­кого и студенческого спорта, развития паралимпийского движения является очевидной, – заключил ученый.