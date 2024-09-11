Подготовка квалифицированных кадров требует перезагрузки Общество 11 сентября 2024 г. 7:32 4 Павел Ильин Преподаватели Евразийского национального университета обсудили Послание Президента фото с сайта: https://enu.kz В мероприятии, прошедшем в формате «круглого стола», приняли участие доктор филологических наук Рахымжан Турысбек, доктор исторических наук Тлеген Садыков, доктор экономических наук Бауыржан Толысбаев, кандидат социальных наук Рамазан Салыкжанов, доктор юридических наук Жамаладен Ибрагимов, а также активисты студенческих клубов и организаций. Модератором мероприятия выступила проректор по социально-культурному развитию ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ляззат Нуркатова. В своих выступлениях ученые отмечали, что Главой государства дан всесторонний и глубокий анализ современных общественно-политических и социально-экономических явлений в нашей стране и во всем мире, поставлены конкретные задачи и определены пути их решения, позволяющие достичь обозначенных в Послании целей. По мнению профессора Рахымжана Турысбека, основной акцент Президент Касым-Жомарт Токаев сделал на развитии прикладной науки и наращивании ее потенциала, так как потребность в квалифицированных специалистах на сегодняшний день – один из приоритетных общественных запросов. – Эти направления охватывают и сферу технического и профессионального образования, что говорит о необходимости реформирования подготовки квалифицированных кадров. В этой связи 2025 год объявлен Годом рабочих профессий, особо отмечены такие качества, как ответственность и трудолюбие, квалификация и профессионализм. Среднее образование, повышение квалификации учителей, дошкольное воспитание и обучение, система современных школ в рамках этих направлений будут всесторонне отражены. На основе этого делается вывод: «Учителя – интеллектуальная сила нации». В частности, данные обстоятельства имеют большое значение и влияние на развитие страны и экономический рост, формирование человеческого фактора с точки зрения конкурентоспособности, – отметил ученый. Бауыржан Толысбаев поддержал коллегу и подчеркнул общественную и экономическую значимость Послания Президента. По его словам, выступление Главы государства должно придать импульс разработке направлений для производства продуктов глубокой переработки, ориентированных на инновации. Тем самым отечественная экономика, характерной особенностью которой является диверсификация производства, будет развиваться в новом направлении. Ассоциированный профессор кафедры социологии ЕНУ Рамазан Салыкжанов в свою очередь отметил необходимость реформирования законодательства в области массового спорта. – Для здоровья нации важно развивать детско-юношеский и студенческий спорт. Чемпионы мира и Олимпиады вырастают из огромного количества любителей и самородков, которые в первую очередь приходят в массовый спорт. Поэтому необходимость перераспределения государственного финансирования в пользу детско-юношеского и студенческого спорта, развития паралимпийского движения является очевидной, – заключил ученый. #обсуждение #ЕНУ #Послание Президента