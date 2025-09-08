Подозреваемого в крупном мошенничестве казахстанца доставили из Турции

Мошенничество,Закон и Порядок
98
Дана Аменова
специальный корреспондент

На уловки злоумышленника попались десятки доверчивых людей 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратурой и Интерполом МВД при содействии МИДа и компетентных органов Турецкой Республики из Турции возвращен гражданин Казахстана, разыскиваемый за неоднократное совершение мошенничества, сообщает Kazpravda.kz

Было установлено, что в 2023 году в Шымкенте он, действуя совместно с другими по предварительному сговору, размещал на интернет-площадке заведомо ложные объявления о продаже автомобилей по ценам ниже рыночных.

«В результате противоправных действий 52 потерпевших лишились денег на общую сумму свыше 70 млн тенге. Соучастников указанного преступления ранее осудили к различным видам наказания. Сам же фигурант, скрывшийся после совершения преступлений, был объявлен в международный розыск и в августе текущего года задержан на территории Турции. В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до семи лет с конфискацией имущества», – проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры.  

Там же добавили, что Генпрокуратура и правоохранительные органы продолжат последовательную работу по защите прав граждан и привлечению к ответственности граждан, совершивших преступления, вне зависимости от места их нахождения.

#мошенничество #Генпрокуратура #экстрадиция

Популярное

Все
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Скрипку Эйнштейна выставили на торги
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Подозреваемого в крупном мошенничестве казахстанца доставили из Турции
В области Жетысу 43 сельские школы подключили к Starlink
Педагогов-экспертов выберут для экспертизы учебников в Казахстане
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Токаев выступил на заседании Совета глав государств ШОС
Смена графика работы в Астане: что изменится
Две новые школы распахнули двери в Кызылординской области
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу «Трансалтайский диалог»
Саммит ШОС: подписаны важные соглашения и декларации
В Тяньцзине завершился саммит ШОС
«30 добрых дел» — мечты детей сбываются в небе
Подпольный спиртзавод и майнинг: ОПГ выявили в Жамбылской области
Президент выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане
Глава государства: Казахстан поддерживает учреждение центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности
Президент предложил создать офис ШОС при МФЦА
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане

Читайте также

В Атбасаре осужден врач, выманивший у пациентки 1,5 млн тен…
Свыше 20 га дикорастущей конопли уничтожили на востоке стра…
В Астане наказали водителя, заехавшего на Атырауский мост
Мужчина под видом курьера обворовал квартиру знакомых в Аст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]