Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратурой и Интерполом МВД при содействии МИДа и компетентных органов Турецкой Республики из Турции возвращен гражданин Казахстана, разыскиваемый за неоднократное совершение мошенничества, сообщает Kazpravda.kz

Было установлено, что в 2023 году в Шымкенте он, действуя совместно с другими по предварительному сговору, размещал на интернет-площадке заведомо ложные объявления о продаже автомобилей по ценам ниже рыночных.

«В результате противоправных действий 52 потерпевших лишились денег на общую сумму свыше 70 млн тенге. Соучастников указанного преступления ранее осудили к различным видам наказания. Сам же фигурант, скрывшийся после совершения преступлений, был объявлен в международный розыск и в августе текущего года задержан на территории Турции. В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до семи лет с конфискацией имущества», – проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Там же добавили, что Генпрокуратура и правоохранительные органы продолжат последовательную работу по защите прав граждан и привлечению к ответственности граждан, совершивших преступления, вне зависимости от места их нахождения.