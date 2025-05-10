Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Польши экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он подозревается в том, что в 2023 году обманным путем завладел денежными средствами потерпевшего на сумму 45 млнтенге, пообещав привезти из Польши 2 грузовых автомобиля, однако не предоставив их, скрылся с полученной суммой денег.

В феврале текущего года он задержан г. Бодзентын и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.