Подозреваемого в мошенничестве на 45 млн тенге экстрадировали из Польши в Казахстан

Мошенничество
10

Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Польши экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он подозревается в том, что в 2023 году обманным путем завладел денежными средствами потерпевшего на сумму 45 млнтенге, пообещав привезти из Польши 2 грузовых автомобиля, однако не предоставив их, скрылся с полученной суммой денег.

В феврале текущего года он задержан г. Бодзентын и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

#мошенничество #экстрадиция #Польша

Популярное

Все
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе
В Восточном Казахстане продолжают поисковую работу
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
Рыбакина вышла в третий круг на «тысячнике» в Риме
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
На Землю падает советская межпланетная станция «Космос-482»
В Астане за нахождение вне жилища после 23.00 задержано более тысячи несовершеннолетних
Актау станет международным курортом
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
80 лет подвигу Рахимжана Кошкарбаева
Школьники реконструировали историю освобождения концлагеря
Американец в течение 18 лет вкалывал себе яд змей
Полевые работы в интерьере проблем
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Где можно будет увидеть военный парад 7 мая
Всегда на линии огня
Новую систему безопасности установили на трассе Астана – Караганда – Алматы
На острие волны – соломенные тюки
Промышленные роботы ускорят автосборку
Пылят, грохочут, загрязняют реки…
В Астане презентовали 10-томное собрание трудов Каныша Сатпаева
Не прошедшие модернизацию рынки Алматы будут закрыты с 2026 года
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Полководец. Писатель. Патриот
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Боевой путь пулеметчика
Потребителей приучат к бережливости
Незнание законов не освобождает от... профессии
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»

Читайте также

Замаскированную под инвестпроект финпирамиду HRT разоблачил…
Серийная мошенница разоблачена в Актюбинской области
Жительница Алматинской области обманывала земляков, предлаг…
Мошенника из Алматы задержали в Саудовской Аравии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]