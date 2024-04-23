Бежавшего за границу казахстанского застройщика экстрадировали из России в Казахстан

Он обманул более 200 доверчивых граждан на сумму свыше 4 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сотрудники генпрокуратуры совместно с МВД Казахстана и России экстрадировали подозреваемого за совершение мошенничества в особо крупном размере.

«С 2020 по 2023 годы он будучи руководителем строительной компании, под предлогом строительства и реализации квартир премиум класса в Астане, по предварительному сговору с группой граждан похитил деньги более 200 дольщиков на сумму свыше 4,3 млрд тенге», - говорится в сообщении.

После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

«В ноябре прошлого года фигуранта задержали на территории России, которая по запросу генпрокуратуры РК приняла решение о его экстрадиции. В настоящее время он водворен в следственный изолятор. Другие соучастники преступной группы в конце прошлого года также были задержаны и сейчас находятся под следствием»,—проинформировали в надзорном органе.

В прокуратуре предупредили, что за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.