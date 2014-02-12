Подписан меморандум

Аслан Саринжипов отметил, что достигнутые договоренности позволят синхронизировать работу акимата и профильного ведомства. «Таким образом мы повысим эффективность реализации задач, поставленных Главой государства в Послании народу страны», – сказал министр.

Аким Алматы подчеркнул приоритет строительства новых школ в городе. В частности, в ближайшие два года планируется открыть 10 средних учебных заведений. «Чтобы снять нагрузку на бюджет, часть детских государственных садов необходимо создавать на основе государственно-частного партнерства. Это позволит решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях», – отметил аким.

Главный показатель качества образования – востребованность выпускников на рынке труда. Средний уровень трудоустройства в прошлом году составил 68%. Статистика показывает, что у выпускников колледжей больше шансов оперативно найти работу по специальности, нежели у тех, кто окончил вуз. В связи с этим отмечена необходимость развития сети среднеспециальных учебных заведений.

Уак МАНБЕТЕЕВ