Подростка заподозрили в работе на мошенников в Темиртау

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

16-летнего жителя города Темиртау задержали по подозрению в пособничестве мошенникам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Карагандинской области.

Фото: polisia.kz

В Восточный отдел полиции УП Темиртау обратились 2 пенсионерки 74 и 86 лет, ставшие жертвами мошенничества.

По распространенной схеме обмана, спасая жизнь внучек, якобы попавших в ДТП, одна из бабушек отдала курьеру 1,1 млн тенге, а вторая – 1,3 млн тенге.

Полицейские установили и задержали подозреваемого – 16-летнего подростка. В признательных показаниях парень рассказал, что нашел работу курьера по объявлению в Интернете.

Часть денег он отправлял на счет мошенникам, а остальное за посреднические услуги оставлял себе.

Ведется досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество».

 

#полиция #мошенничество #Карагандинская область #Темиртау #подросток

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