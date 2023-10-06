Подростки в ВКО угнали 2 автомобиля

В Катон-Карагайском районе подростки катались на угнанных автомобилях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП ВКО.

Фото: Kazpravda.kz

Возле одной из улиц села Улкен Нарын остановлен автомобиль «ВАЗ-2106», за рулем которого был подросток 2006 года рождения в компании двоих несовершеннолетних друзей.

Выяснилось, что указанный автомобиль подростки угнали с одного из дворов села. Более того, за пару часов до этого они катались на другом угнанном автомобиле марки Chevrolet Nexia, владелец которого обратился в полицию.

"Начато досудебное расследование по уголовной статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Подростки переданы под присмотр родителям", – заключили в ДП.