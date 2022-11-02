Подросток угнал авто отца и стал виновником смерти 14-летнего жамбылца

В Жамбылской области подросток угнал машину отца и совершил ДТП со смертельным исходом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

1 ноября в 21:30 часов на 1 км автодороги Тараз – Айша биби произошло дорожно-транспортное происшествие. 15-летний подросток ехал из села Айша биби в направлении города Тараза. Не справившись с рулевым управлением, он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с деревом.

В результате ДТП на месте происшествия погиб 1️4-летний пассажир автомобиля.

Водитель и еще двое несовершеннолетних пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в детскую областную больницу.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд необходимых экспертиз.

Установлено, что мальчик без разрешения взял автомобиль отца.



